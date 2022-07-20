灣仔迪龍里濟公廟記載抗疫歷史　虎頭門、牌匾書展攤位復刻重現

新冠肺炎疫情在全球肆虐數年，其實在19世紀末，港島中西區也曾發生鼠疫；當時相傳奉祀濟公能治病消災，一班灣仔街坊也開始供奉濟公。在現時的皇后大道東一帶，曾經有一條名為迪龍里的小巷，內裏一個估計約建於1847年的濟公廟，正好記載了那時的人民歷史。今日（20日）開鑼的香港書展中，有機構在會場攤位內復刻製作了已消失的迪龍里濟公廟，希望讓公眾對濟公信俗有更深認識。



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據國際濟公文化節籌辦委員會指出，現時位於上環的濟公廟原本位於灣仔迪龍里。50年代時灣仔區遇上嚴重鼠疫，居民便請了綏靖伯神在土地廟坐鎮，後來疫情消退，該處雖改為綏靖伯廟，其名字卻逐漸被人淡忘，直至60年代再迎來濟公活佛，該廟隨即香火鼎盛，因而再改為濟公廟。後來興建胡忠大廈時，迪龍里便成為一條已消失的小巷，濟公廟亦因重建而遭清拆。廟內濟公神像和文物則被遷至現時上環太平山街的廣福義祠內。

著名作家小思兒時因體弱被母親「契」給濟公

雖然迪龍里濟公廟已經消失，今天在國際濟公文化節籌辦委員會的書展攤位中，主辦方以紙板等物料將廟宇復刻重現，並中亦包括廟內的多件珍貴文物。例如是有逾120年歷史、當年由紅磡坊眾捐贈的「威伏炎瘟」四字牌匾；讓「契」給濟公的小朋友走過的「虎頭門」，以及共64款的「濟公聖佛靈簽」等等。

珠海學院中國文學系副教授游子安亦有在場介紹迪龍里濟公廟的歷史及周邊故事，他提到，香港著名散文作家小思亦曾表示，自己童年在灣仔生活時，也曾因多病咳嗽不止，被母親「契」給濟公。現時全球處於抗疫時期，濟公的歷史故事、事跡就更增添了時代感。