藝術家Mr Doodle港鐵香港站即席塗鴉　作品展出至12月3日

港鐵香港站昨日（19日）化身為國際知名藝術家的創作舞臺，被稱為「塗鴉先生」（Mr Doodle）的英國鬼才藝術家Sam Cox，昨以其獨特風格在車站表演塗鴉。作品以太空船為題，並融入港鐵元素。這是港鐵車站最大型的即席藝術創作表演，亦是Mr Doodle首次在香港公共交通系統公開創作。



港鐵與藝術門畫廊合作，於香港站港鐵藝術舞臺策展《太空中的塗鴉先生》。Mr Doodle的塗鴉插畫，除展現在香港站牆壁畫布及柱身。他還在一艘2米闊、1.5米高的大型太空船上，即席展現創意。

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他在太空船表面畫出標誌性的黑白塗鴉圖案，並特別融入港鐵列車圖案。這是繼Mr Doodle多年前在英國倫敦Old Street Station 的pop-up store表演後，首次再在鐵路站揮筆創作。

Mr Doodle表示：「這艘特別為港鐵創作的太空船是送給香港的禮物，期望能啟發大家在每日繁忙的生活中，對世界保持好奇心及希望，一起繼續探索無窮事物，追逐夢想。」

太空船展出後拍賣 款項捐助重病兒童

旨在幫助重病兒童的非牟利慈善團體「願望成真基金」（Make-A-Wish Hong Kong），亦有多名小朋友參與昨日的活動，獲邀與Mr Doodle一起創作，感受和分享這位出色藝術家的正能量。

Mr Doodle的作品即日起至12月3日在香港站限定展出，其中太空船展出後將被拍賣，所得的金額會捐給「願望成真基金」，以幫助重病兒童。

「太空中的塗鴉先生」香港站港鐵藝術舞台展覽

日期：11月19日至12月3日

地點：香港站港鐵藝術舞台（C出口附近的已付車費區域）