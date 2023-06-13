黃鴨｜六個港鐵站增設黃鴨端午節龍舟等造型　月台打卡點一覽

巨型黃色橡皮鴨（Rubber Duck）時隔十年再次來港，雖然其中一隻因天氣炎熱一度需要放氣減緩鴨皮壓力，幸好最終有驚無險在翌日重回維港暢泳。策展商今（13日）公布，繼港鐵金鐘站化身黃鴨主題車站後，機場站、荃灣站、土瓜灣站、沙田站、屯門站及上環站，亦已增設黃鴨主題。上述港鐵站的黃鴨均有獨特設計，例如端午節龍舟、大澳棚屋、摩天大樓等造型。



▼6月12日 充氣後的黃鴨重回維港▼



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黃鴨港鐵藝術之旅共跨越24個車站

策展商公布，為了與維港展出的兩隻巨型黃鴨互相呼應，於是乘著近日掀起的熱潮，繼金鐘橡皮鴨主題車站後，再加推別版設計。即連同首批「《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」系列，橡皮鴨港鐵藝術之旅，共跨越全港24個鐵路車站。

新增的港鐵站包括機場站、荃灣站、土瓜灣站、沙田站、屯門站及上環站。該特別版設計的黃鴨，以本土文化為靈感，結合橡皮鴨的可愛形象，展現本港的文化色彩及活力。策展商期望黃鴨帶來的歡樂，可隨著鐵路網絡帶往本港不同社區。

▼2023.06.13 巨型黃鴨再登陸六個港鐵站▼



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黃鴨主題車站「打卡」位置。（策展商提供）

沙田站龍舟造型迎接下周端午節

．機場站橡皮鴨︰以大嶼山獨有的「藍的」為主題設計，迎接來自世界各地的旅客。

．沙田站橡皮鴨︰換上龍舟隊伍造型，一同迎接下周的端午節。

．屯門站橡皮鴨︰添上大澳水上棚屋及中華白海豚，體驗大澳獨有的水鄉風情。

．上環站橡皮鴨︰以香港著名的摩天大廈作為標誌。

．荃灣站／土瓜灣站橡皮鴨︰「綠的」及紅色小巴設計。



其餘18個車站分別為金鐘站、中環站、香港站、天后站、彩虹站、東涌站、尖沙咀站、尖東站、旺角站、深水埗站、樂富站、青衣站、大圍站、鰂魚涌站、九龍塘站、銅鑼灣站、紅磡站及大埔墟站。