深水埗公園共融遊樂場啟用　逾13米長旋轉滑梯創康文署滑梯紀錄

康樂及文化事務署最高及最長的滑梯的哪裡？署方今日（26日）公布，深水埗公園兒童遊樂場已改建為一個意念創新的共融遊樂場，今日起開放予公眾使用，園內焦點在「沙丘地堡」主題區，攀爬塔連接高逾6米及長逾13米的旋轉滑梯，是目前康文署轄下遊樂場最高及最長的滑梯。



改建後的深水埗公園共融遊樂場11月26日啟用，位於「沙丘地堡」的攀爬塔連接高逾6米及長逾13米的旋轉滑梯，是目前康文署轄下遊樂場最高及最長的滑梯。（政府新聞處圖片）

旋轉滑梯高逾6米及長逾13米

改建後的深水埗公園共融遊樂場佔地約6,400平方米，較原有兒童遊樂場面積增加四倍以上，屬公共遊樂空間改造計劃的一部分。康文署表示，設計時參考了問卷調查結果，採納了市民以「大自然主題」為設計概念的意見，以「沙」、「植物」和「水」為主要設計元素，設有「沙丘地堡」、「森林草原」及「綠洲噴泉」三個主題區。

場內亦設置多種類型的鞦韆和不同高度的滑梯，其中位於「沙丘地堡」的攀爬塔更連接高逾6米及長逾13米的旋轉滑梯，是目前康文署轄下遊樂場最高及最長的滑梯。場地亦設有攀爬繩網、敲擊樂管和鼓、健身區，以及可供輪椅使用者享用的氹氹轉和彈床等。

世紀暴雨浸壞 嬉水設施未啟用先維修

署方指受9月世紀暴雨影響，「綠洲噴泉」內的嬉水設施現進行維修，開放使用日期另行通告。

康文署已於8月至10月期間邀請區內團體和地區人士參與「試玩」活動和參觀場地，廣泛收集意見，以完善日後的運作及管理安排。使用者可因應各自的能力和喜好，選擇自己喜歡的遊樂設施，並促進長幼、傷健和社會融合。

市民如欲前往共融遊樂場，可由港鐵長沙灣站A1出口步行約六分鐘或港鐵南昌站A出口步行約九分鐘直達，亦可乘搭多條巴士及小巴路線前往。