禽流感｜米埔自然護理區鳥糞樣本驗出H5N1病毒　即加強清潔及消毒

漁農自然護理署今日（8日）接獲香港大學通知，一個在12月6日從米埔自然護理區收集鳥糞樣本中驗出帶有H5N1高致病性禽流感病毒。負責管理護理區的世界自然基金會香港分會表示，已加強清潔及消毒觀鳥屋及浮橋等遊客設施，護理區入口亦設有消毒藥水地墊。



漁護署接獲香港大學通知，從米埔自然護理區收集的環境樣本，一個鳥糞樣本確認驗出帶有H5N1禽流感病毒。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

加強清潔及消毒觀鳥屋及浮橋等遊客設施

香港大學公共衞生學院的研究團隊定期進入米埔自然護理區，收集樣本以監測禽流感。研究團隊在12月6日收集了一批環境樣本，當中一個鳥糞樣本確認驗出帶有H5N1病毒。

漁護署發言人表示，負責管理護理區的世界自然基金會香港分會，已加強清潔及消毒觀鳥屋及浮橋等遊客設施。護理區入口亦設有消毒藥水地墊，供到訪人士消毒鞋底。漁護署亦正密切監察護理區內雀鳥的情況，並在區内張貼告示提醒公眾注意個人衞生。

護理區三公里範圍內沒有雞場。自入冬以來，漁護署已加強禽流感的監控工作，密切留意本地活家禽農場及批發市場的情況，並不時提醒家禽農戶、雀鳥店主、持牌飼養寵物家禽和賽鴿人士採取適當預防禽流感的措施。

發言人提醒，市民應避免接觸野生雀鳥及活家禽及其糞便，並應在接觸過禽鳥後徹底洗手。市民如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電1823聯絡漁護署跟進。