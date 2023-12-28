屯門前哥頓軍營「復活」　一次性資助增至600萬元保留30年代建築

屯門前哥頓軍營Watervale House前年在「活化歷史建築伙伴計劃」中退出，不過，發展局今年中曾預告將其「復活」，並已公布第7期活化計劃建議，再次邀請非牟利機構就前哥頓軍營提交活化建議。有文物保育專員表示，第7期活化計劃放寬申請限制，接受慈善團體夥拍非慈善組織申請，而開辦成本和首兩年營運赤字的一次性資助，亦增加增加兩成至600萬元。



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開辦成本和首2年營運赤字的一次性資助增加至600萬元

文物保育專員蔣志豪表示，以往港府會給予500萬元作為開辦成本和首兩年營運赤字的一次性資助，考慮過往團體申請資金狀況，由第7期計劃開始，將增加100萬元至600萬元。此外，以往申請人須為符合《稅務條例》第88條的慈善組織，現時允許慈善團體夥拍非慈善組織共同申請，以借助非慈善組織在營運上的優勢或資金上的能力，令申請建議更具可持續性。但他強調，最終項目必須保持非牟利形式營運。

文物保育專員蔣志豪表示，以往港府會給予500萬元作為開辦成本和首2年營運赤字的一次性資助，考慮過往團體申請資金狀況，由第7期開始會增加100萬元至600萬元。（黃浩謙攝）

第7期活化計劃共3橦建築物被納入計劃，將會分開邀請建議書，首先就前哥頓軍營作邀請建議。他指出，分批邀請令審批過程更順暢，同時讓有興趣的非牟利機構可以預早作出準備，以便做出更高質素的建議。

活化時須保留主樓30年代內拱門等建築元素

前哥頓軍營建於山腰鑿開的地台之上，為30年代建築物，建築物外立面、上方簷壁，建築物內拱門、柱壁等元素，將在活化時需要保留。除了主樓外，建築物兩側亦有在80年代擴建的副樓，擴建部份沒有被評為歷史建築，因此活化時彈性較大。

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「前哥頓軍營Watervale House」位於屯門青山公路青山灣段第48區，建於1933年，是本港歷史悠久的軍事建築物之一，軍營大致保留原貌，在2016年獲評為二級歷史建築。

前哥頓軍營曾是Mr. Octavius Arthur Smith及有中國現代糖業之父之稱的前廣東省農林局長馮銳先生的住宅。英國軍部自 1950 年起租用，至1959 年購入業權，作為軍官會所。直至於1997年香港回歸，軍營曾作為海關訓練學校、入境處訓練學校，以及沙洲及龍鼓洲海岸公園管理站，但現時已空置。

第7期活化計劃的申請截止日期為明年4月10日中午12時，發展局將於明年1月12日及15日分別為非牟利機構舉辦導賞團及工作坊等。至於計劃中的另外兩幢歷史建築，為西營盤前華人精神病院及山頂甘道23號。

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