首個對角行人過路處沙田今試行　地面髹黃色斑馬線　斜過行快11秒

運輸署早前選定沙田沙角街與逸泰街路口，及尖沙咀加拿分道與加連威老道交界，作為推行日本東京澀谷式的「對角行人過路處」試點。首個試點今日（31日）率先在沙田推出，記者早上約10時到場觀察，路政署人員仍在路面劃線階段，到中午過後，路面已塗上黃色的斜間「斑馬線」，工程人員正調整交通燈訊號。



雖然上午仍未實施「打斜過」，目測每次行人過路燈轉綠燈時，都有約八成人打斜行貪求方便。記者實測「打斜過」只需19秒可過對面馬路，較連過雨段馬路呈「L」型需要30秒，節省近三分一時間。



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試點早上才開始髹油 中午後完成

沙田試點其實毗連港鐵沙田圍站，記者早上約10時在場觀察，目測接近八成人都會打斜過馬路，記者實測打斜過馬路約需時19秒，而直角呈「L」型過兩條馬路總共約需30秒，即是打斜過可以行快11秒，如果連過兩段馬路則在第二段、累計第22秒時經已開始閃燈。

試點是今日開始，但早上所見現場有路政署人員正在劃線等準備工夫，期間有交通警到場視察。直到約12時，路面繁忙，該段十字路口各組交通燈全部停用，以便工程人員即場調校交通燈訊號，行人及司機均要聽從交通警及路政署人員指揮，有司機不耐煩而不停響鞍。

十字路口紅綠燈暫停 交通警及工程人員指揮交通

約中午1時，黃線經已全部髹好，惟未開放予市民斜行，紅綠燈暫停使用，由交通警及路政署人員控制馬路情況。約在中午1時25分，打斜路口開放予市民行走，不過路面情況仍需由相關人員指揮。

新加設的「對角行人過路處」設有燈控十字路口劃上對角的行人過路黃色斑馬條紋及加裝交通燈，讓行人可以直接經路口中心步行至對角行人路。記者發現，斜行方向路面的壆位較高，有機會對輪椅人士或老人家不便。

輪椅人士為方便過路 惟要留意壆位

對角行人過路處開封後，巿民紛紛使用該路口斜過馬路。其中輪椅人士雷小姐表示，斜行馬路可以更快到達，認為本身紅綠燈時間較短，「有啲啲燈過都過唔切」，斜行就「條路好行啲」，又附近較多老人家，可更方便其過馬路。而對於過路處壆位，她就認為應該「整平啲，有時仆親呀真係⋯⋯」

住附近的一位婆婆表示，平時都會打斜過馬路，「貪方便囉」，但笑言知道打斜過馬路是違法。

黃小姐近期搬到沙田居住，稱不知道馬路正進行什麼工程。她提到，在趕時間的情況底下會打斜行，亦留意到大部份老人家都會打斜行。他表示知道打斜行本身是犯法，但亦較為方便。對於政府給予一個合法打斜過馬路的措施，她表示不錯，可方便大家趕時間情況下過馬路。而提及到斜行黃線有一階級，她就指，可能會對行動不便人士不便，或要可能另外兜路，但相信如果規劃好，會方便老人家過馬路。

巿民認為設施方便 時間相差三分一

陳先生亦指，「唔打斜行，唔夠時間過。」又認為紅綠燈轉得比較快，所以平時都會選擇打斜行。他觀察到90%人士都是打斜過，稱設立對角行人過路處「咁就最好」，皆因沙田較多老人家。而對於馬路上有一壆位，他表示「應該要攞斜哂。」

住附近的羅小姐表示，知道「呢度係示範咋嘛，可以打斜咁樣行過嚟。」她表示自己多數都會打斜過馬路，稱時間相差大概三分一。她稱措施「方便公公婆婆，包括我在內。」

沙田區議員郭宣彤表示，本身都有不少居民會打斜過，故措施可更方便居民，惟仍有改善之處，期望將來可以將個壆位「打斜」，以方便輪椅車仔經過。

沙田區議員姚嘉俊（左）及郭宣彤（右）表示，本身都有不少居民會打斜過，故措施可更方便居民。（黃浩謙攝）

區議員料實施打斜過令途人守法過路

另一沙田區議姚嘉俊表示，在實施措施前，比例上10個人有7、8個會打斜過馬路，而本身希望威爾斯醫院去到第一城港鐵站安排試點，但運輸署指該處太繁忙，而沙田沙角街與逸泰街路口路短，就較適合做優先測試試點。他又指，若要去乘搭港鐵屯馬線，「L」行馬路不夠時間過，而打斜過則比起過往快兩倍，不論行人、輪椅人士都更方便，相信對角行人過路處可以令大家守法、安全，且途人視線不受影響。