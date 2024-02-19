回收利市封｜環保團體設逾400收集點　轉作「新生利市封」明年派

本周六（24日）是正月十五，不少人過後就會拆利市，有環保組織在全香港設超過400個公眾收集點回收利市封，將收集得來的利市封加以篩選，轉化成為「新生利市封」，明年再派發予公眾再重用。



利市封回收點

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目標今年回收利市封達1000萬個

不少市民在年十五過後就會拆利市，環保組織綠領行動今日公布，由即日起至3月17日，市民可到102間參與機構、全港逾400個公眾收集點回收利市封，商場、個人護理產品、屋苑、商舖及食肆等設置利市封收集箱，其中包括50間莎莎化妝品門市及全線45個蜆殼油站等。

該團體表示，疫後市民恢復拜年意欲，期望今年可回收量比去年增加200萬個，達1,000萬個利市封。團體表示，收集得來的利市封加以篩選，轉化成為「新生利市封」，明年再派發予公眾再重用。

除了過往一直支持收集利市封的屋苑、商場等，今年醫院和零售店舖如天仁茗茶等亦加入成為公眾收集點。

綠領行動表示，今年在農曆新年前於超過30個街站及近120個派發點，派發逾150萬個新生利市封，較去年190萬個減少21％，料與市民仍未能用完所有免費領取的利市封有關，令他們少了動機拎取利市封。

調查發現，多達78%受訪市民表示，用不完所有免費領取的利市封，加上復常後，更多公司或機構派發利市封等，令派發數字較上年下跌，但整體反應依然踴躍。

綠領行動於 2023 年的調查發現。港人一年便產生3.2億個利市封，僅較2014年調查微跌約 4%。若以每個約重3克計算，一噸紙需要砍伐17棵樹，推算出一年需要960噸的紙去製造利市封，即全港共砍伐16,414 棵樹。