北部都會區．綠色旅遊｜擬打造流浮山成海鮮街　提升濕地公園設施

近年內地旅客的旅遊模式不再以購物為主，港府積極開拓新景點吸客，甚至將發展延伸至未來重心北部都會區。據旅遊事務署向立法會提交文件顯示，當局將因應流浮山新發展區的發展計劃和時間表，適時探討提升流浮山海鮮街旅遊潛力的可行方案。另外，漁護署就建立濕地保育公園系統進行的策略可行性研究，預計於今年上半年完成。



流浮山即開生蠔區吸引了不少市民圍觀。（資料圖片）

流浮山發展公眾參與活動短期內展開

旅遊事務署指，《北部都會區行動綱領》建議發展流浮山、尖鼻咀和白泥（流浮山）作為洪水橋/廈村新發展區的擴區。流浮山以數碼科技樞紐為產業定位，並具潛質發展休閒生態旅遊。由於擬議中的港深西部鐵路（洪水橋至前海）會在流浮山設站，預計會帶來額外的旅客。有關流浮山初步發展建議的公眾參與活動，將於短期內展開。

旅遊事務署擬將流浮山打造成海鮮街吸旅客。（資料圖片）

旅遊事務署亦會因應流浮山新發展區和相關基建的發展計劃和時間表，以及最新旅遊趨勢，適時探討提升流浮山海鮮街旅遊潛力的可行方案。

另外，為進一步強化香港濕地公園為綠色旅遊景點，旅遊事務署聯同漁護署已獲財務委員會批准撥款，提升香港濕地公園的展覽及訪客設施。相關主題展覽廊更新和設施提升工程正陸續進行。

濕地保育公園系統策略可行性研究 上半年完成

與此同時，漁護署亦正開發及設計新的香港濕地公園教育活動和教學資源，以配合提升後的展覽及訪客設施。另一方面，旅遊事務署亦正支持漁護署就建立濕地保育公園系統進行的策略可行性研究，可行性研究預計於2024年上半年完成。

漁護署將首先建立三寶樹濕地保育公園，其中約10公頃的範圍建議預留用作建設生態教育、康樂及生態旅遊的設施。