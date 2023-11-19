北部都會區｜甯漢豪指私人發展商換地7宗符合資格　6宗正商補地價

政府積極發展「北部都會區」，發展局局長甯漢豪今日（19日）表示，古洞北及粉嶺北新發展區的原址換地計劃已收到十多宗申請，有七宗正在處理，其中六宗正相討補地價，預計合共提供9000伙單位。她又指換地計劃「一切都喺陽光之下進行」，希望公眾明白並非私人參與就是勾結，政府會公開換地位置。



黃偉綸、甯漢豪、何永賢、羅淑佩等官員，解釋《施政報告》內的房屋土地政策。（夏家朗攝）

甯漢豪在商台《政好星期天》表示，「北都行動網領」下將將會提供3000公頃土地及50萬個單位，粉嶺北、古洞北等地已開始發展，強調「北都唔係一個願景咁簡單，係發生緊」，目標十年可以提供1,400公頃熟地用作起樓。

暫共涉9000伙 政府最終或進場收地

甯漢豪又指，政府歡迎土地業權人及私人發展商參與發展，興建私營房屋，就古洞北與粉嶺北的部分土地，政府已收到十多宗換地申請，部份不符合條件，有七宗正在處理，六宗在商討補地價，一宗已選擇標準金額，共涉9,000伙，計劃截止日期為12月31日，如果最終未能達成協議，政府便要進場收地。

強調換地非勾結「一切都喺陽光之下進行」

甯漢豪表示，私人參與計劃好處是加快工程，如果業權人能配合發展，政府的大門願意稍為開大一點，強調「換邊塊地係會公開，唔會暗地裏講，希望社會明白，唔係私人參與就有勾結成份，內地開發得好快，當中係有私人參與」。她表示，政府日後推出計劃加強版時，發展商需為政府興建社區設施，令社會得到預期的發展，重申：「一切都喺陽光之下進行」。

投地流標 比喻與發展商「跳舞」：總會夾到

就近期有投地流標，發展商對前景不明，甯漢豪表明造地不能放慢，「香港以往承受苦處，需要地時先規劃收地，會追落後」，政府鎖定2048年有7000幾公頃土地，不能因當下經濟環境就不再做，要有造地決心。她又以跳舞比喻投標，「好似跳舞咁，你出咩價，我定咩價，跳下跳下，大家個舞步就夾到，一次唔得咪練多幾次。」

她又指，不會因個別地塊流標而放慢造地步伐，不會貿然改變土地用途，而根據過往經驗，部份流標地皮在調整條款後，相隔一段時間再推出，同樣成功招標，不會被發展商「嚇怕」。