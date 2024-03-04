九巴英國品牌雙層電巴今投入服務　首行過海路線112　來回共10趟

九巴日前公布購入10部英國製車廠亞歷山大丹尼士（ADL）Enviro500EV雙層電巴，今日（4日）起行駛長沙灣蘇屋邨至北角百福道的過海路線112號，首日已來回行駛共10次。



過海路線112號途經九龍及港島，包括旺角至油麻地的彌敦道、紅磡海底隧道及銅鑼灣的怡和街、高士威道等。九巴稱，零排放的電巴可為乘客帶來更清新的空氣及寧靜的綠色出行體驗。

▼九巴新購電動巴士▼



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亞歷山大丹尼士（ADL）Enviro500EV雙層電巴於內地組裝，採用ADL電池，其餘大部分為歐洲廠零件，載客量達122人，為全港載客量最多的雙層電巴，較比亞迪電巴的115人多7人。

除了現時巴士所有的功能之外，車輛行駛時較寧靜，只聽到冷氣及通風系統聲音，也未有柴油巴士較吵雜的聲音。該巴士已按法例要求，在車頭加裝聲效，防止視障人士因聽不到車聲有機會構成危險。

九巴表示，目前有82輛電巴，計及路線112，現時行走37條路線，服務範圍遍布新發展區、市區繁忙路段及快速公路，總行駛里數已達220萬公里，減少近3,000公噸碳排放，電巴車隊至今運作順暢，行車表現、續航力及營運安排等都切合本港專營巴士的營運模式。

九巴稱，現時有82架電巴，連同剛調至112線的新車，現時共有37條路線有電巴服務，遍布新發展區、市區繁忙路段及快速公路。巴士公司續指，現時電巴車隊總行駛里數已達220萬公里，減少近3,000公噸碳排放，車隊至今運作順暢，而行車表現、續航力及營運安排等都切合本港專營巴士的營運模式。預計隨著新一批雙層電巴投入服務後，九巴82輛電動巴士未來每年可減少1萬公噸碳排放，等同種植近440萬棵樹。