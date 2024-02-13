九巴與盲人輔導會合作　深水埗15個巴士站設發聲裝置　助找巴士站

九巴近日與香港盲人輔導會合作，首次在深水埗區內揀選15個視障人士常用的巴士站，安裝無線射頻識別系統裝置（RFID），當持有系統感應卡的視障人士靠近上述巴士站3米時，系統裝置會發出聲音，並讀出巴士站的路線，輔助視障人士找到正確的巴士站。



「聲音巴士站」屬九巴首次將無線射頻識別系統應用於巴士站內，九巴會收集視障人士用家對這15個巴士站的意見，為繼續提升對視障人士出行的支援作參考。這些巴士站主要位於深水埗長沙灣道，配合附近較多服務視障人士的社福機構，為他們在尋找巴士站的過程中提供更多便利。

站內會安裝無線射頻識別系統裝置，當持有感應卡的視障人士距離巴士站3米，便會觸發系統並廣播由人聲朗讀的巴士路線。

長沙灣遊樂場巴士站是其中一個設有聲音巴士站的選址，該處一連有3個巴士站。發聲裝置安裝於其中一個站內，透過無線射頻識別系統具穿透力的傳播優勢，即使視障人士將感應卡放在口袋或背包內，感應卡亦可以觸發系統，播出巴士路線資訊。

很多視障人士等候巴士時，會將寫有需要乘搭的巴士線牌掛在身上，方便其他乘客或車長協助，才找到正確巴士站候車。盲人輔導會行政總裁方善衡表示，深水埗區內有不少視障人士居住，新的裝置可以為他們在候車時，帶來更清楚的巴士路線資訊。他感謝九巴在深水埗設該15個巴士站裝置，讓不少視障人士受惠。

九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，會在系統投入服務半年後，檢討裝置的成效，今次與盲人輔導會合作，研究如何為視障人士出行提供更多方便。

裝置的構思來自幾位就讀真光女書院的學生，她們早前參加由社聯主辦的比賽，探討以應用科技為深水埗區的街坊改善生活，透過深水埗民政事務處及盲人輔導會促成計劃。