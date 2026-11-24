AI人工智能技術大幅降低創業門檻，令「一人公司」（One-Person Company，OPC）崛起，成為全球創業新趨勢。香港科技園公司與騰訊雲最具價值專家（Tencent Cloud Valuable Professional，騰訊雲TVP）今日（24日）宣布達成策略合作，共同構建一人公司創業生態，包括由科技園公司推出「OPC BUILD 計劃」提供全方位初創培訓及資源平台，並由騰訊雲提供前沿AI工具與基礎設施，包括WorkBuddy額度支持及TokenHub使用優惠，以及一系列AI及雲端技術培訓認證課程，為創業者減低技術及平台成本。



港府近年將「人工智能+」定為產業發展戰略核心，推出「全民AI」普惠計劃推動大眾善用人工智能。科技園公司以及騰訊推出多項AI課程，包括面向「OPC BUILD 計劃」參加者的一系列雲培訓專業認證課程。此系列課程亦作為「全民AI第一課」的首批課程內容，而未來將有更多面向市民、學生及專業人士的AI培訓課程。



科技園公司推出「OPC BUILD計劃」 優秀初創可獲最高10萬港元資助

香港科技園公司首席創科生態發展總監柯志成先生致辭。（科技園提供）

香港科技園公司首席創科生態發展總監柯志成表示，「OPC BUILD計劃」將提供創業培訓、專業領域指導、算力資源以及黑客松，學員以企業真實課題鍛鍊，將所學轉化為具體作品。計劃亦為參加者提供共享工作空間及業界交流機會，表現突出者更可循快速通道入選香港科技園公司「Ideation Programme」，獲高達10萬港元種子資助。

騰訊雲前沿AI工具平台支持 開授系列雲培訓認證課程

AIFun創始人、騰訊雲TVP范凱先生主講，以「從OPC實踐到企業AI落地：AI如何重塑生產力」為題，結合自身OPC創業及企業服務實踐，分享AI在創業及企業營運中的落地路徑。（科技園提供）

騰訊雲則為參與者提供最新AI技術及平台支持，包括騰訊AI平台WorkBuddy積分額度，以及騰訊TokenHub使用優惠，可一站式接入最新Hy4與DeepSeek等前沿大語言模型，讓單人初創團隊以低成本使用企業級AI工具與基礎設施，免卻多平台對接與算力議價的隱性開支。

優秀項目初創可循騰訊TVP綠色通道對接大灣區

除基礎設施及平台外，騰訊雲培訓師資團隊更開授一系列免費雲培訓認證課程，涵蓋智能體（Agent）開發、雲端應用及AI實戰課程，銜接業界廣泛認可的騰訊雲及AI資質認證體系，供學員免費修讀。課程亦為學員連結香港和內地OPC生態資源，優秀項目可獲騰訊雲TVP科技交流活動綠色通道名額，直接對接大灣區技術、場景與產業網絡。

騰訊雲與智慧產業副總裁李子樹表示：「騰訊願做好數字化助手，讓更多香港青年手上有工具，身邊有專家，眼前有市場。」

「全民AI」普惠計劃首場活動 企業及普羅市民均享AI紅利

一眾嘉賓共同參與「OPC BUILD計劃」啟動儀式，攜手推動AI普及與「一人公司」創業生態發展。（科技園提供）

人工智能是本港產業發展重心之一，政府推出「全民AI」普惠計劃，分層次推動市民、大學生、年輕研究人員及專業人士善用人工智能。科技園公司將透過不同活動助參與者將AI知識轉化為實踐與就業能力；而騰訊亦提供一系列AI實戰課程，並於活動當日舉行首場「全民AI大師班」。

香港特別行政區政府創新科技及工業局副局長張曼莉致辭。（科技園提供）

創新科技及工業局副局長張曼莉表示：「一人公司是打造多元AI+應用案例的最佳載體，將AI應用於真實產業痛點，並最終形成大型企業與公共服務可採納的解決方案。」她續指，政府亦正向各層面的民眾投入資源，讓AI不單只成為提升企業價值與競爭力的賦能工具，更是能轉化為惠及普羅市民的超級紅利。

AI大師班即場學搭建AI Agent 學界為獨居及院舍長者研發專屬AI工具

是次活動是騰訊雲TVP首度聯同香港電腦學會、香港資訊科技聯會及互聯網專業協會三大本地ICT協會開展的跨區域技術、人才及產業合作，而強調人工智能透過物理實體與環境互動的「具身智能（Embodied AI）」正是此次兩地交流的重點方向之一。廣和通集團（Fibocom）首席營運官、騰訊雲TVP李騰在活動主旨演講上從端側計算切入，結合機器人等商業化實踐場景，分享具身智能如何從技術驗證走向規模應用。

活動當天「全民 AI」普惠計劃首場AI大師班上，騰訊雲WorkBuddy產品專家丁寧帶領參加者即場動手，用騰訊全場景AI辦公工作台WorkBuddy搭建AI智能體（AI Agent）工作流。他亦於管理者專場上帶領企業管理者探索WorkBuddy的企業級營運應用。

騰訊WorkBuddy產品專家丁寧先生主講「全民AI」普惠計劃首場AI大師班，參加者即場動手用WorkBuddy搭建AI工作流。（科技園提供）

計劃除了業界交流，亦為學界提供成果展示平台。香港大學應用人工智能課程學生鄧景升及團隊，以WorkBuddy及TokenHub開發面向香港獨居及院舍長者的AI記錄工具Silverchat，以口語粵語語音作為交互界面，讓長者毋須學習操作、開口傾談即可親身接觸最新AI技術。

「如何打造可持續發展的一人公司」圓桌討論，從工具選擇、商業模式及生態支援等角度，探討個人創業者如何借助AI建立可持續的業務。（科技園提供）

OPC BUILD計劃參加資訊

計劃為參加者提供全方位支援，包括一對一導師指導、AI大師班培訓、AI tokens用量支援、AI工作站、AI Service Centre共享工作空間等。

計劃將分為四期進行，涵蓋建築業、社會福利、公共衛生及物流業四個行業主題，每期持續三個月，提供25至30個團隊名額。第一期將圍繞建築業、於本年度 12 月中旬開展，報名於12月9日截止。

參加者亦有機會參訪杭州及上海的 OPC 社群，與當地「一人公司」創業者交流。有志創業者無需技術背景或已註冊公司即可報名申請加入。