2026年「WAIC HONG KONG 全球啟新盛會」（官方亦稱 2027 WAIC UP! 啟新盛會）將於2026年12月10至11日於科學園舉行。作為全球頂尖科創盛宴「世界人工智能大會（WAIC）」版圖的重要一站，是次將聚焦價值百億合作需求與項目儲備，並設立三場過百人的閉門對接會，推動各方帶著明確目標精準配對。



屆時將探討跨境數據、生成式AI及城市更新三大範疇的實際應用，並邀請世界各地的院校教授，就技術趨勢、產業應用等議題提供專業建議。為促進成果轉化，會議亦連結政府、園區、金融機構及科技企業等，互相合作，推動資源匹配與成果落地。



「2027 WAIC HONG KONG 全球啟新盛會」將會設立三場百人閉門會議

三大專場：打通技術落地與商業轉化

會場設立三大專場，三大專場探討內容均不同，其中亦設有一對一對接計劃，讓有合作意向的雙方深入交流，有興趣人士可留意以下專場時間表。

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三大專場內容及時間 專場 活動時間 適合參與人士及機構 建議 1.「AI×跨境數據專場」 2026年12月10日 14:30—17:00 銀行及金融科技機構 貿易與供應鏈企業 跨境數據平台 空間大數據與數據基建企業 算力基建與智算服務企業 法律、諮詢、審計和數據合規服務機構 金融與貿易企業提出跨境數據應用場景與痛點 技術企業展示成熟方案、落地案例及技術能力 2. 「AI×ART創新對接會」 2026年12月11日 10:00—12:30 AI影像、音樂、設計與創意工具企業及開發者 AI藝術家、 影像與音樂創作者 設計師 IP與內容平台 消費品牌、文化藝術機構 版權服務機構 創作者可提交作品參與會前徵集 品牌、平台及技術企業則可註明 AI 營銷、品牌共創、內容採購、版權授權及商業合作需求 3. 「AI×城市更新創新對接會」 2026年12月11日 14:00—17:00 地產發展商 物業及資產管理方 持有物業或市區更新項目的業主 建築及工料測量機構 樓宇科技、能源管理、AIoT 與視覺技術企業 房地產投資信託基金（REITs） 保險資金 產業基金 業主方可說明樓宇或城市更新項目的場景、改造需求及現存痛點 技術企業可介紹解決方案、實施案例與成效；資金方則可列明關注的項目方向及投資資源。

跨境數據如何合規過河？解碼河套沙嶺金融數據流通路徑

「AI×數據專場」將探討在全球化的環境下，跨境業務發展可以帶來持續增長的數據需求。但是數據的跨境流通會牽涉到企業及大眾的金融資訊安全問題。

這場專場將從香港AI與數據要素政策、河套及沙嶺等數據基礎設施的佈局切入，探討真實業務場景的應用。活動也邀請到寧波銀行、深空矩陣、硅芯科技，分享在跨境金融服務、空間大數據與海外產業數據服務的實踐過程。

當天亦將通過圓桌梳理數據、合規路徑、組織協助等問題。此專場的目的是讓企業有機會了解跨境數據實踐過程，連結香港政策、基礎設施與產業資源，為跨境業務拓展和金融AI應用落地賦能。

AIGC生成如何化為商機？助力版權授權、IP運營與品牌出海

「AI×ART創新對接會」探討生成式AI降低了內容創作門檻，卻沒有解決作品商業化的問題，而且創作者需要面對版權、IP營運和授權交易等難題。

這場專場將展示作品與創作過程，呈現 AIGC 從創意生成到成品製作的完整能力。內容平台、品牌方、AI 創作者及工具團隊亦會分享 AIGC 在內容生產、消費品牌及文化出海的實踐案例，涵蓋製作流程、IP 出海、AI 營銷及品牌共創等範疇。

活動亦設有「創造圓桌」與「產業圓桌」。前者會探討人類與機器人協同、藝術表達與創作者主體性；後者會談及IP合作、版權授權、平台分發和商業轉化的議題。同時，會在專場前收集不同的作品，再透過現場作品導賞及後續共創計劃，讓作品獲得展示、傳播與合作機會。

AI如何賦能舊樓改造與物業升值？地產REITs與智慧建築對接密碼

「AI×城市更新創新對接會」探討在城市更新下，地產及物管在能耗、安全、設施維運及服務上的改造難題。單靠引入智能設備或 AI 系統，往往難將技術融入日常營運並衡量回報，對接會針對如何突破技術與場景壁壘，轉化為運營效率與物業資產價值。

專場結合香港市區更新、智慧建築與 AI 政策，透過已落地及先導計劃案例，剖析技術投入、執行流程與實際回報，協助企業制定技術選型及改造策略。

活動匯聚地產及物業業主、樓宇科技企業，及房地產投資信託基金、保險資金及產業基金等資本方同場對接。屆時，業主方將在現場發布實際改造需求，技術企業展示已落地或先導項目，資本方則探討 AI 技術如何融入物業營運及估值體系。

三大專場均設有一對一對接計劃，為各界人士提供意見並促進雙方交流

WAIC CONNECT權威顧問團護航產業落地

是次活動特別邀請多位專家顧問參與，包括世界生產力科學院院士及城市大學計算學院教授等兼具學術研究與產業觀察經驗的資深學者。

「WAIC CONNECT 連結顧問團」將配合專場議題參與現場交流及研討，從技術發展、產業應用、業務需求及合作方向等角度分享真知灼見，協助企業拓寬思路、釐清痛點，為技術選型及產業合作提供專業指導。