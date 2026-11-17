由生產力促進局與低空經濟工作組成立及管理的「無人機任務管理展示中心」（UOM中心）於今日（17日）開幕。中心與中國電信、中國移動及雲聖智能等平台合作，以「一網統飛」的模式，按照不同政府任務的性質及需求，協調安排適合的無人機完成任務。中心亦設有共享平台，將每次低空探索的資源共享予各部門，促進跨部門合作，加快推動香港低空經濟發展。



以中國移動的「一飛多用」城市巡檢解決方案為例，消防處可以透過無人機的内置AI識別算法偵測山火隱患，做到早發現及早撲救，減少山火影響。海事處也能透過無人機巡視避風塘及水域，以AI識別船隻停泊狀況以至是船隻異常靠近，持續掌握避風塘及船隻動態，有效調配資源，提升海上安全。無人機記錄的海域數據亦可以作為日後的資料統計及參考，用作政策規劃。



生產力促進局與低空經濟工作組成立及管理的「無人機任務管理展示中心」（UOM中心）於今日（17日）開幕。

生產力促進局總裁畢堅文（左一）、民航處處長黃嘉華（左二）、財政司副司長黃偉綸（左三）、生產力促進局主席陳祖恒（右三）、大灣區低空經濟聯盟創會會長葛珮帆（右二）及數字政策辦公室副數字政策專員（數據治理）吳秉宗（右一）為UOM中心揭幕。

中移動以無人機助監察及評估人流 飛行次數過千

中國移動「一飛多用」城市巡檢解決方案的無人機可以自動規劃航線、遠端調動、自動起降及指定飛行，亦可支援日常巡檢與突發應急任務。系統平台會以「巡檢-派單-處置-覆核」的閉環管理完成任務。無人機亦可以將收集到的數據分享予各個部門，促進部門協調。

中國移動推出「一飛多用」城市巡檢解決方案，可以透過無人機偵測山火隱患。

中國移動DICT中心方案架構師彭超提到，現時無人機亦可協助在節慶期間監察及評估人流密度，目前飛行次數已經過千。另外，他指出平台的無人機已經全自動化，包括自動充電。

中國電信無人機可5G高清直播 多項基建引入使用

中國電信推出的「天翼星雲一網統飛」平台，目前已經在香港多項基建設施應用。

中國電信利用其5G網絡推出「天翼星雲一網統飛」平台，可以即時觀看無人機清晰的直播畫面。系統亦設有「一屏多控」功能，控制者可以同時控制多台設備。系統更融合了AI演算法及數碼孿生技術，控制者可以在電腦中看見真實建築或與城市完全相同的3D虛擬模型，方便巡查。

目前，平台已經在香港的多項基建投入運作，例如大欖隧道及龍山隧道行政大樓就加入了自動化系統，以無人機偵察及提供支援。無人機巡查場景亦覆蓋棕地車輛檢測，可以識別車牌，打擊棕地違例泊車。另外亦可用於監測水體、草地及林間的變化，減少巡查時間。

中國電信國際公司副總經理陳凱指出，以無人機巡查及對比可以大幅減少傳統人工巡查的人力耗費及時間。此外，系統能幫助及時消除違例建築的安全隱患，保障市民安全，亦能遏制違規濫用土地資源，促進城市發展。

雲聖智能透過無人機檢查基礎設施 助管理維修

雲聖智能無人機可以協助巡查基建，方便管理人員複查及安排維修。

內地企業雲聖智能的「4DIOS平台」以四維實景地圖為底座，使用者透過手機或電腦即可從高空看到真實的街道、建築物和地形。平台提供的AI智能體「雲小聖」可以按照使用者的語音指示進行不同任務，例如拆解任務、規劃航線，安排無人機定位巡查、安排可用無人機機場，按任務自動選配和更換吊艙。平台亦可以按需要調配算力及數據，並自行判斷任務需要的人手數量及生成報告。

平台現時已在大埔海濱公園及白石角海濱長廊投入運作。無人機可以進行基礎設施巡檢，例如發現路燈損壞，平台會把燈杆位置拍攝和識別結果，自動生成報告，方便管理人員複查及安排維修。平台還可以按照不同部門的需求，把巡檢範圍拓展到公園或河道更多的場景。

配合國家「十五五」 UOM將成為香港低空創新應用樞紐

生產力促進局主席陳祖恒表示，局方將繼續發揮低空經濟技術夥伴角色，連繫產業鏈上中下游，促進技術供應商、應用機構及不同持份者協作。

配合國家「十五五」計劃，香港首份五年計劃及《2026年施政報告》均提出進一步發展香港低空經濟生態圈及打造香港成為低空創新應用樞紐。生產力促進局主席陳祖恒表示，UOM 中心不只是一個技術展示平台，更是把無人機應用由單一試點推向共享化、平台化和規模化的重要實踐。希望透過「一網統飛」，進一步提升低空資源運用效益，加快創新技術在城市管理和公共服務等場景落地，為香港建立可持續發展的低空經濟生態圈提供支撐。

財政司副司長黃偉綸表示，政府會繼續在推動低空經濟發展上擔當帶頭示範的角色，與各界緊密合作，令低空經濟能更好地服務社會上有需要的人

財政司副司長黃偉綸致辭時稱，現時已經有超過20個政府部門參加共享平台，有助提升公共服務效能。他認為UOM中心有助政府發展AI城市大腦，共享平台有潛質發展，政府能夠高效調度部署在不同位置的無人機，將無人機技術、AI數據分析及城市治理深度融合，無論是交通或基建巡檢、公共設施管理、土地及海域監測，以至區域氣象數據的蒐集，都能實現一體化的立體監測及精準覆蓋，大大提升城市管理效率、精準度及協同能力。