公民科DSE｜考評局：沒損認受性　約百間海外院校提供有條件取錄

公民科取代通識科的首屆文憑試今年開考，外界關注文憑試國際認受性。考評局主席容永祺出席傳媒茶聚時強調，公民科對文憑試認受性沒有影響，超過610間非本地大學，已同意將院校的入學要求，放置於考評局網頁 ，供考生方便和清晰閱覽。



他指，今年初考評局向中學派問卷調查，有150間學校回覆，稱約300個學生獲100間海外院校向文憑試生提供有條件取錄，反映學生能繼續順利於海外升學。另外，考評局今年成功爭取，荷蘭認可文憑試資歷，只要中英在內5科取得2級或以上，可視為與當地高中教育文憑同得資歷，直接報考當地大專院校。



中學文憑試筆試於下周二（9日）開考，文憑試考生需要以手機，透過「報到易」應用程式自行簽到才可應考。

筆試下周二開考 考評局提醒先下載「報到易」應用程式

考評局秘書長魏向東提醒，考生試前先下載「報到易」應用程式，若然遇突發情況如手機沒有電、丟失電話等亦毋須擔心，現場考務人員的手機可助考生簽到。若然支援系統失靈，或試場區域訊號接收欠佳，他指，試場可安排用紙本表格為考生登記。

內地試場試卷運送已多次預演 確保考卷安全送達返港

兩間內地與考學校的試場今年以「先行先試」方式推行，容永祺表示，考評局高度重視開考安排，已就試卷運送措施舉行多次預演，以密封方式跨境運送，由考評局人員隨同監察，到達考場後會放入學校保安室，完成考試後亦會確保考卷安全送達返港，確保兩地考場執行考務安排一致，考試公平及公正舉行。

內地與考學校的報名費用為每位1980元，被問到會否加價，容永祺表示不能確定，要待今屆考試完成後再檢討。他指，與考學校考生有額外收費，因涉及跨境運送的成本等，不過對考生而言，或變相節省來港考試的交通費等。