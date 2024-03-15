DSE 2024｜公民科首屆舉行　教師分享應試策略　最後衝刺溫習秘訣

DSE 2024 公民科（公民與社會發展科）將於4月16日開考，距今只餘下約一個月時間，相信一眾考生正在作最後準備。「01教育」特意邀請德信中學公民科主任李澤文老師分享該科考試策略及溫書重點，他說如果學生需要關鍵分數取得達標成績，可以重點溫習第二個主題有關「中國國力發展」的部份，因為該部份內容較多與其他主題有關連，作答其他部份的題目時亦會用到，有助考生應試。他同時提醒考生，作答時切勿只抄寫資料而沒有歸納分析，亦要根據題目分數合理分配作答時間。



合理分配溫書時間 翻課本詞匯詞彙重溫重要概念

李澤文老師認為，考生的公民科成績是否理想，取決於考生是否熟悉課題概念、答題技巧及觸覺和文字表達能力三大元素，由於考生難於一個月內大幅改善文字表達能力，因此最後衝剌應以前兩者為重。

就課題概念熟悉度，他建議考生溫習課本最後部份的詞匯概念表，有助以最快及最方便的方法重溫大量必須認識的字詞。另外，學生如要選擇重點溫習課題，可以考慮「中國國力發展」部份，因為當中涉及中國軟實力及硬實力，與該科另外兩個主題，即香港及全球化都有不少交匯，例如中港兩地的合作交流或中國在國際事務上的影響。

他強調公民科難以「貼題」，考生應多看新聞，從中找出題材，嘗試將時事事件與公民科三大主題扣連，練習整理及歸納能力。另外，公民科與其他科目的性質不同，考生只需要取得達標（A）即可滿足升學要求，提醒考生應該合理分配溫習時間。

答題忌只抄資料無歸納分析 根據試題分數分配作答時間

考試技巧方面，李老師認為重點是於抄寫資料後整理關鍵要素，如果題目有提供數據並要求考生比較特徵，就要像作答數學題一樣寫出步驟，透過簡單運算百分比或進行橫向比較，以得出當中共通之處或差異。

他提到考生的常見錯誤之一，是遇到有擅長的題目就花過多時間作答，結果拖累後面的題目沒有足夠時間作答。他說考生一般可以在短時間內取得每條試題的一半分數，但如果要取得滿分，所需時間將幾何級數上升，建議考生不應以每題取得七成以上分數為目標，而是將考試時間根據每條題目的分數分配至各試題，確保每條試題都有足夠時間作答，提高獲得多更分數的機會。