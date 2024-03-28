DSE筆試下月開考　衞生署提醒學生或感內疚孤獨　父母宜時刻關懷

香港中學文憑試（HKDSE）筆試於下月9日（星期二）開考，不少考生面對應試和升學壓力。衞生署學生健康服務臨床心理學家李靜慧指，部分考生除會感到緊張、心情低落外，更會出現內疚感以及孤獨感，建議同學適時做運動與保持社交，父母亦要時刻表達關懷，讓子女有被受支持的感覺。



DSE文憑試。（資料圖片）

應試壓力源於想證明自己 部份考生疏於社交感孤軍作戰

李靜慧指，DSE長達一個月的考試，不少考生每天面對溫習時，精神可能出現繃緊狀態，變相生理上都受痛症影響。她指，部分考生的除會感到緊張、心情低落、擔憂等，更會有人出現內疚感，因為學生可能會冒起「早知早啲溫書」、「溫唔切書」等念頭和感覺；亦有人因為長時間溫習，久而久之忽略社交，容易感到孤軍作戰。

她提到，一般人大多認為面對DSE這類大型考試，已是最大壓力；但其實考生想法背後，最核心原因往往在於考生希望「證明自己」、「不負所望」。

李靜慧解釋，考生讀完小學到中學的階段，都會想證明「對得住自己」，甚至師長、同儕都會認為「（考生）成績幾好，DSE都一定考得好」，令考生會感到徬徨，繼而有拖拖拉拉、逃避等行為，內心亦會不時自我對話。

衞生署昨日（27日）發表DSE考生應試的健康資訊及建議。（郭梓謙攝）

建議溫習時踱步減壓 做呼吸練習放鬆

她又指，出現壓力時，考生就更難集中精神溫習，又再萌生應試時，腦袋一片空白的焦慮；而對於本身患有精神疾病的同學，更可能放大、加劇這種感覺，令本來的病情加重。

李靜慧建議，考生可以選擇適合自己的正面方法減壓，例如沖涼、做運動等，甚至溫習時踱步亦無不可。而平時也可以調節呼吸，透過深呼吸，讓身體了解放鬆感覺，繼而讓大腦接受身體訊號後再放鬆。

衞生署學生健康服務臨床心理學家李靜慧指，面臨公開試壓力，除了一般緊張、情況低落外，更有時會出現內疚感以及孤獨感，家長應該多表達關心。（郭梓謙攝）

家長可多展露「和顏悅色」 主動了解子女需要

除此之外，同學亦要保持與人聯繫，同時要「未雨綢繆」，因為有時溫習進度不如預期，同學只要有相應計劃方案，「（個人）自然定好多」。

若然真的感到十分擔憂，李靜慧亦鼓勵同學可以想像試後的自己，成功面對困難後已是「好大嘅禮物」，亦可培養抗壓能力。

至於家長方面，父母可以多留意子女在應試期間的變化。縱然部分人家中環境未必有書房，但可減少家中聲浪，亦可主動溝通了解其需求；或主動為子女尋找社區空間溫習，讓他們安心溫習。

李靜慧又提到，家長心情亦會影響子女，若然展露「和顏悅色」，也可讓子女感到安心，願意傾訴心事。她續指，可奉行「睇好、讚好、依家好」，即看好子女今次考試會盡力、多讚賞，以至向其表達「依家努力（溫習）已經夠好」，都可為子女打強心針。

衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）鍾偉雄稱，有時家長與子女一同緊張時，會用上批判口吻，只會令子女未必敢表達。（郭梓謙攝）

衞生署社會醫學顧問醫生（家庭及學生健康）鍾偉雄就補充，有時家長與子女一同緊張時，會用上批判口吻，只會令子女「未必敢講」。他明白，家長需時改變心態，但若能學習正確的親子溝通方法，日後可以繼續應用，而非只為文憑試。