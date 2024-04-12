DSE｜網民小紅書洩試題　考評局：不會發生　別有用心者映射事件

DSE中學文憑試昨日（11日，星期四）舉行中國語文卷一（閱讀理解）考試，有聲稱考生當日在內地社交平台「小紅書」上載稱是在試場內拍攝的試卷相片，未知是否提早完成試卷後離場拍攝。考評局秘書長魏向東今日（12日）在記者會時回應指，無證據顯示有洩露試卷可能性，並譴責個別別有用心人士映射事件。



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小紅書用戶「康老師不蹺二郎腿」昨日在上載相關中國語文卷一相片到自己的頁面，並稱「不信有比我更快的」，發文者之後又刪除。考評局秘書長魏向東今日在召開記者會時指，相關事件於昨日已有同事跟進，認為無證據有洩露可能性，大眾不用擔心。

魏向東強烈譴責個別別有用心人士映射事件。他指兩個內地分試場運作順暢，有比香港更嚴格程序，包括不讓考生帶手機入試場，周圍也有設通訊屏蔽。他稱事件「絕對唔需要擔心，係唔會發生嘅」，並譴責不負責任謠言，不排除作出進一步追究。