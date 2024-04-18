DSE｜「惡搞」公民科要考生寫「我愛中國」　考評局譴責全屬虛假

今屆中學文憑試（DSE）再掀風波，Facebook專頁「教育刺針」今（18日）發文稱接到報料，指DSE公民與社會發展科評卷參考文件「流出」，並配上兩頁文件，建議若考生能以簡體或繁體中文或英文「恭敬地書寫『我愛中國』」且字體端正美觀即獲滿分，貼文標籤已列明是「網民創作」、「非官方文件」。



考評局晚上主動嚴正澄清，稱有關資料全屬虛假，譴責有關人士藉虛假資料混淆視聽，企圖影響文憑試的閱卷工作及公開考試的公平公正。



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Facebook專頁「教育刺針」今日傍晚發文，指接到報料有DSE公社科評卷參考文件「流出」，並配以兩頁文件，包括是疑似公民科評卷參考封面，及一頁評改準則內容。

fb專頁稱「網民創作」 「恭敬地」寫「我愛中國」可獲滿分

評改準則內容類似，列明考生若能「恭敬地」以繁體或簡體中文，以及英文書寫「我愛中國」，字體端正美觀，則可獲滿分；「合理地書寫」及字體美觀亦能獲高分。該文件甚至寫明「字體難辨，唔知你寫乜X」、作答與題目不相干或內容反動，會獲0分。

不過，該貼文在標籤處已列明是「網民創作」、「非官方文件」，又指「香港公開試娛樂化」已經形成。

考評局。

考評局：譴責藉虛假資料混淆視聽 企圖影響公平公正

考評局晚上隨即發聲明，指注意到網上剛流傳一份聲稱是2024年文憑試公民科的評卷參考資料，嚴正澄清有關資料全屬虛假，並譴責有關人士藉虛假資料混淆視聽，企圖影響文憑試的閱卷工作及公開考試的公平公正。

考評局強調，文憑試的試題和評卷參考等資料均屬公開考試的最高機密，故設有嚴格的機制，由擬題、審定、印刷、包裝及分發各程序均嚴格監控，有關程序並按照廉政公署防止貪污處的建議制定及執行。

該局重申，根據《香港考試及評核局條例》，所有獲考評局委任或聘用的人員，均須把在履行職務時所獲悉的一切事宜保密。閱卷員在接受任命時已簽署聲明，承諾必須嚴守考試的機密，所有考試相關資料不得公開展示或提供給其他人士參考。該局向閱卷員派發相關文件時，亦嚴正要求閱卷員必須將資料保密，並在評閱過程中提醒所有考評人員均須恪守有關守則。