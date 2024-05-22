DSE2024 | 9個試後活動　給自己一個喘息空間

DSE於5月頭落幕，經過漫長的奮鬥，各位考生終於可以鬆一口氣。考試雖暫告一段落，但升學規劃路仍在繼續的！距離放榜尚餘兩個月，如何更好地迎接放榜？以下分享九個試後活動，既可讓同學先作小休息，給自己一個喘息空間，也可趁機為前路早作安排。（撰文：香港青年協會 DSE 27771112 ）



1.休息放鬆

在準備考試、應試期間，相信不少人都會有可能連休息都會感到內疚的時候。現在考試已經結束，同學可以好好放下「內疚感」，抽時間給自己休息如: 睡眠、做自己喜歡的事情。

2.獎勵自己

不管考試結果如何，考試已完結，是時候欣賞自己在這段時期的付出，肯定自己的努力！可以獎勵自己一頓美食，或送一份很想要的禮物給自己，去一個非常想去的地方，慶祝完成了這個人生中其中一項重要的里程碑。

3.與家人朋友相聚

準備考試日子，同學們全情投入於溫習之中，和家人朋友相處時間難免會減少。現在考試已經結束，趁着這個假期，不仿多與家人朋友相約外出或談天說地，享受人際之間的相聚時光之餘，同時亦可就自己的升學計劃多作交流。

4.自我增值 裝備個人

整個DSE考試由高中生涯開始準備到考試長達3年，其實學習課本知識以外，還有很多技能值得我們學習及探索。同學可以在這兩個月參加一些感興趣的短期課程/增值課程(如:學外語、學烹飪、學設計)，發掘自己的興趣及強項，增值個人技能，為未來裝備，增強競爭力。

5.追尋夢想 發掘無限可能

18歲的你，有沒有一些想挑戰的事? 不妨趁在沒有學業壓力、工作負擔的這段小幸福時間勇於追夢，跳出框框，挑戰自我，體驗人生，如: 和朋友Busking、拍Vlog、創作、學音樂、去一趟長時間的旅行、轉變型像等，你或會發現自己的無限可能！

6.活動身體 親親大自然

課業的繁重、長期慣用電子產品令我們想接觸戶外活動的意欲大減。現在有假期，不如邀請朋友一同做運動，到戶外感受大自然的氣息，有益身心。未來還有很多夢想和挑戰等著你，前進的第一步，就是要保持我們身心健康。只有健康的體魄，才可以闖過重重難關。

7.打工體驗

不少同學都想藉放榜前空閒時間尋找合適及安全的兼職工作。其實除了工作賺取零錢以買自己喜歡的東西外，同學亦可從中獲得工作經驗、學習與社會不同人士(如:上司、同事、客人)相處，學習處事方式及應變技巧，增加個人的經驗及能力，對於將來工作面試、升學面試亦可能有獲益!

8.自我探索 計劃前路

考試忙碌過後，大家可能都會遇到空虛，迷惘前路的時候。自己人生目標是甚麼？自己想成為一個怎樣的人？自己最重視甚麼？內心的追求又是甚麼呢？鼓勵同學可以抽空放下日常事務，放下電話、電腦；暫時離開社交媒體平台，找個寧靜的地方，讓自己的心靜下來，回想過去奮鬥的原動力，嘗試了解自己的內心，找出真正想前往的方向，如果不想自己一個思想，與師友傾談出路亦是不錯的方法。

9.為JUPAS改選作準備

找到自己想前往的方向後，便可以思考如何向目標前進。7月17日是文憑試放榜日，同學可以藉假期製訂不同計劃，按成績「符合預期」、「超出預期」、或「不合預期」的狀況作打算。每年5-7月不同機構舉辦免費教育出路展、資訊日為學生提供不同升學資訊，同學可以參加以了解不同升學選擇。同時亦可以於院校網了解各課程的內容及要求、留意改選時間表及擬定改選策略，為改選做準備。

注意: 改選日期2024年7月18日至7月20日，同學可於2024年6月26日（上午9時）起登入「大學聯招辦法」帳戶查閱修改課程選擇的個人時段。

上述建議只是參考，同學可因應自己的狀況策劃。放榜前的日子，是人生很棒的時光，沒有考試、沒有功課、不用工作。在面對新挑戰之前，好好珍惜這段日子，享受，放鬆，再計劃未來。

我們樂意陪伴你規劃前程，歡迎同學致電或WhatsApp 香港青年協會 DSE 27771112。

香港青年協會「DSE 27771112」將持續透過熱線及網上輔導服務，提供前路規劃，輔導支援，應試準備及升學資訊。 如學生遇上問題，可透過以下方法聯絡有關服務：

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