灣仔餐廳變DSE自修室包飲包食　良心老闆：冇生意不如畀學生溫書

【好人好事】近日香港中學文憑考試（DSE）正式開考，莘莘學子都在埋首溫書，灣仔春園街餐廳「ULURU」的老闆Ricky深明一眾考生可能難覓溫書好地方，加上最近生意艱難，下午茶的顧客寥寥可數，他索性善用餐廳的4,000方呎空間，逢周一至周五下午茶時段，免費開放予學生作自修室，還會提供一杯飲品及一份甜品，給考生在苦戰中送上一點甜。



不願上鏡的老闆Ricky周五（19日）接受《香港01》訪問時表示，其實數年前曾試過開放餐廳作自修室，只是當時反應不太，沒料到今次引起頗大迴響。他強調純粹「希望有心讀書嘅人有地方讀書」，又以自己身處逆境中仍不放棄的態度，寄語學生無論考試成績如何，「堅持住自己就有機會，唔放棄就有希望」。



下午3時陸續有學生來ULURU自修。（梁鵬威攝）

少時難專心向學明學生欠空間溫習 為免浪費空間開放予人自修善用

餐廳「ULURU」周四（18日）在社交平台公布即日起逢星期一至五的下午茶時段，開放餐廳予學生作自修室，並會免費提供一杯飲品及一份甜品，引起不少網民關注，有關消息瞬即被傳開。

記者周五（19日）下午茶時段來到位於春園街的「ULURU」餐廳，店面約4,000多方呎，最多可容納100名食客，當時已有十多名學生安坐餐廳一角專心溫習，另有數枱食客在另一邊位置享受下午茶美食。

老闆Ricky向記者提及將餐廳變身自修室時，因少時不太專心溫書，即使留在家中溫習，會忍不住看電視或睡覺；嘗試到自修室溫習，也無法集中精神，容易被外在事物分心，尤其見到有人在玩耍，會忍不住「玩埋一份」，所以明白要找合適地方溫習頗為艱難。

Ricky續稱，早於2019年經營該店時，已經試過開放供學生溫習，但當時反應不大。今年再開放是因為近來生意額不穩定，下午茶時段更是「簡直冇晒人」，望住4,000多方呎的空間，他覺得好浪費「嘥得好緊要」，既然空間這麼大，不如用作自修室。他又反思為何上次的效果未如理想，曾以學生角度去猜測，可能是來到餐廳門口，看到餐牌後再進入餐廳自稱只是來溫書，或許需要很大的勇氣。Ricky希望藉着這次訪問跟學生們說聲不用擔心，絕對免費，「上嚟啦」。

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唔需要諗咁多嘢，我開放俾你哋，你哋咪嚟溫啦，俾心機讀書，屋企需要你，香港都需要你哋。 「ULURU」老闆Ricky

來ULURU溫習的學生可獲一杯免費飲品及一份甜品，Ricky希望給他們一點甜。（梁鵬威攝）

贈學生免費飲料甜品望困苦中給一點甜 見人開心證自己舉動有價值

他又稱，學生只需出示學生證即可，更不限於應屆考生及不設年紀限制，而且可獲免費一杯飲品同一份甜品。Ricky認為學生亦需要飲食，而且成本不算很多，不如就在痛苦的環境中給予學生一點甜。他感慨地說在「香港生活真係好難」，所以留下來的人真的好難受，有點能力便希望學生可以開心，說：「想叫佢哋畀啲心機讀書。」

Ricky坦言此善舉遭到很多奇怪的網上攻擊，亦可能會遇到有人扮學生來溫書，但他大方表示「冇所謂」，可以善用到ULURU空間的話亦無任歡迎。他續指不要以為做生意是一定要人消費，看到別人開心就知道自己做的事有價值。

開業歷社運疫情大火水浸 堅持經營相信不放棄就有希望

開餐廳是Ricky的夢想，但要夢想成真從來不易為。ULURU在2019年2月開業，不久後社會運動開始，然後疫情爆發，捱足3年，生意大受影響。直至通關後，生意更是一落千丈，Ricky記得當時大家都以為通關後會歌舞昇平，經濟復常，殊不知市況不似預期，當時ULURU曾試過一日僅數千元生意，比疫情時更差。

至去年10月初，餐廳廚房起火，牆身燻黑天花受損無法營業，無奈的是不久後颱風「小犬」吹襲香港時帶來的暴雨令店內水浸。Ricky提及連環不幸事件時亦語帶無奈，不過他認為「條命係咁冇辦法」，又因為在餐廳付出了很多，投放了不少心機，不想就此結束，而決定重新裝修繼續營業。

我相信唔放棄就會有希望，因為一放棄就咩都冇晒。 「ULURU」老闆Ricky

不放棄就會有希望，是他繼續下去的原因，亦是他幫助學生的原因，因為不想他們放棄，不用說是社會棟樑如此誇張，但學生將來始終要面對社會和生活，現在不好好準備自己，將來面對社會便會變得很困難。

Ricky又透露很多人曾說他捱到「好叻」，但他認為不是捱到，而是他一直沒有放棄，一直「撐住」；很多人都在捱，但沒有人知道他們有多難捱，所以他明知有點難實現，但還是希望所有人都不用好艱難地生活。

開心比賺錢重要 想香港人開心返

Ricky認為近年社會上多了負面事情發生，想起小時候，社會比較多歡樂氣氛。他認為社會不應充滿負能量，倒不如多做點事來為社會加點正能量。他又覺得開心比錢更重要，賺多少算不上甚麼，他說：「香港好多人都好有錢 但係佢哋開唔開心呢？」而他最開心是不停嘗試在不同地方去令人開心。因此將餐廳開放並非為求回報或有甚麼得益，他的出發點只是想香港人開心返。

最後，Ricky希望跟學生說不要放棄，即使今次考得好不好，堅持住自己就有機會，不放棄就有希望。

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應屆DSE考生Salus當天與同學來ULURU溫習企業、會計與財務概論一科。她大讚餐廳環境舒適，而且有助學生專注溫習及舒壓。她又認為，學生很需要溫習空間，但公立圖書館的自修室比較多人，在家中亦難專心，因此感謝老闆提供場地。

另一名應屆DSE考生Hebe亦認為自修室太多人，而且桌子太細小，不足夠擺放溫習所需材料。她又覺得老闆「好好」，因為很少見到有老闆會在這段時間開放空間予考生溫習。

中三學生Bonnie亦來到ULURU溫習及做功課，她表示自修室有時間限制、人比較多而ULURU環境比較使人放鬆。她又不點名指某間咖啡廳要消費才可待久一點，而且位處公眾地方，容易受周遭環境滋擾。最初看到ULURU開放的帖文，Bonnie亦曾懷疑其真假，但認為一試無妨，感謝老闆的好意。她又向應屆DSE學生打氣，祝福他們可以考上心儀學科及大學。

ULURU餐廳：

地址：灣仔春園街1-11號春暉大廈1樓

免費開放時間：由即日起 (逢星期一至星期五) 下午2:30至5:30

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