脆性骨折個案14年內急升一半　骨質疏鬆學會倡進行骨質疏鬆症篩查

由於骨質密度過低引發的香港脆性骨折個案，在14年內急升一半，當中髖部骨折的死亡率與香港主要癌症殺手的死亡率相若。香港骨質疏鬆學會建議為全港適齡進行骨質疏鬆症篩查，預計此舉可減少未來10年5,234宗髖部骨折個案，以減輕香港醫療系統的負擔。



香港脆性骨折個案由2004年的5,596宗，飆升至2018年的8,465宗，１４年間大幅增加51.2%；當中嚴重影響患者活動能力的髖部骨折個案，亦由4,002宗增至 5,241宗，增幅達30.9%。隨着人口老化，有研究更預計，香港髖部骨折個案更將於2050年增至27,468宗。

香港骨質疏鬆學會會長張正龍教授引述最新香港大學的研究，指出髖部骨折的死亡率與香港主要癌症殺手的死亡率相若。男士髖部骨折的死亡率高於前列腺癌，與大腸癌相若；女士髖部骨折患者的死亡率，則高於甲狀腺癌及乳癌。

「脆性骨折」可導致一連串嚴重及廣泛的併發症，甚至增加患上其他嚴重疾病的風險，如心血管疾病和肺炎等。張教授認為需加強公眾教育，令市民明白脆性骨折尤如骨衰竭，從而鼓勵他們主動進行篩檢、並按個人的風險級別與醫生保持密切合作，持續監測和接受針對性的管理或治療。

為應對當前的挑戰，香港骨質疏鬆學會的跨學科骨質疏鬆臨床指引工作小組發布了2024年最新臨床管理指引，包括建議醫護人員根據不同患者的風險高低程度，處方抗骨吸收藥物或成骨藥物，從而預防骨折發生。

香港骨質疏鬆學會又建議，採用雙能量X光吸收測量儀（DXA）為全港70歲或以上的男士，以及65歲或以上的女士進行骨質疏鬆症篩查，預計此舉可減少未來10年5,234宗髖部骨折個案，大大減輕患者、照顧者及香港醫療系統的負擔。