中大專業進修學院開專業傳意高級文憑　修日文學生或可到日本實習

香港政府近年銳意發展職業教育，中文大學專業進修學院（CUSCS）開辦兩項全新高級文憑課程，包括「專業傳意」（中文、英文、日文專業）及「教育服務與行政」高級文憑，加入職業導向元素。文憑試五科2級包括中、英文，或完成應用教育文憑／毅進文憑課程或持同等學歷人士即可報讀。



中文大學專業進修學院（CUSCS）課程總監（全日制課程）鄭嘉懿及助理課程總監（全日制課程）張洪波介紹兩項新高級文憑課程。(校方提供圖片）

CUSCS課程總監（全日制課程）鄭嘉懿表示，該高級文憑課程分中文、英文、日文專業，糅合學院開辧語文課程多年的經驗及職業導向元素，裝備學生在新時代升學與工作所需的能力及技巧，成為語言及傳意專才，開拓全球職涯發展。

三個專業的學生均有機會到不同機構實習，包括到內地、海外或日本交流。日文專業的畢業生日語程度可達日本語能力試驗N2或以上，學生有機會到日本鳥取縣或栃木縣參加實習。

另外，「教育服務與行政」高級文憑是本港唯一一個與教育行政相關的副學位課程。助理課程總監（全日制課程）張洪波指香港教育界一直缺乏與行政、管理、學生服務相關的專業人才，學院因而推出該課程回應市場需求。課程將教授教育行政、管理、學生服務、學校財務管理等知識，以及教育界所需的技能，並安排學生到不同的教育機構實習，接觸不同的工作崗位，為學生投身教育服務與行政工作做好準備，學生有機會升讀與教育、管理等不同範疇的大學學士課程。