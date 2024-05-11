販毒保釋再染毒癮　少年受獄中恩師激將法改前非　DSE中文作文5**

在人生路上，跌倒後爬起身固然不易，跌倒、沉淪再重新振作更是困難。20歲的小寶數年前販毒被捕，保釋期間更染上毒癮，陷進深淵。小寶被判監兩年，幸在獄中遇到中文科良師，為其人生燃亮蠟燭，對方看穿他好勝心強個性，一句「你呢啲咁嘅人出返去都係古惑仔」，激起其鬥心，更啟發對中文的興趣，最終在中學文憑試（DSE）中文科作文中考獲5**佳績。他出獄後跟隨父親做電工，從來無目標的他，現時已立志成為註冊電工，在工作中獲得滿足感。



小寶與另外7名青年，今日（11日）獲青協「重新出發」青年嘉許計劃嘉許，表揚其以自身經歷勉勵其他青年，建立正面人生觀。



青協「重新出發」青年嘉許計劃今日表場8名一度誤入歧途，最終迷途知返，重上正軌的青年。（何瑞芬攝）

保釋期間返校 被要求到醫療室自修 與其他同學分隔

現年20歲的小寶，數年前曾誤入歧途，聽從「大佬」的話，協助對方運送毒品到一間舞廳，遇到警察查牌被捕。小寶還柙期間獲准保釋，也獲學校接納重返校園。他表示，當時學校安排其在醫療室自修，隔開其他同學，醫療室環境與還柙所異常相似，負面思緒不由自主浮現，「會覺得學校係咪用有色眼鏡睇我呢？」

重新上學不久即遇上疫情，小寶稱在家網課期間，陷入負面思緒，不斷覺得已有官司在身、「已經衰咗」，變得更頹廢，更受朋輩影響，染上毒癮。持續一年左右，小寶被法庭判監入獄兩年，當時他才17歲。

17歲的寂寞少年，帶着毒癮進入鐵窗邊沿，小寶說當時深感絕望，甚至因驗尿結果不通過，在醫院隔離整整14天，「想見嘅朋友冇嚟探我，只有家人仲係度」。他稱記得法庭上有不少求情信，拘捕他的警員、校長、社工及父母等等，鼓勵其完成DSE課程再考試。

蛻化重生需要一個契機，小寶稱獄中遇到一位駐院中文科老師，對方是不僅教得好，其教導方式也異於常人地令人印象深刻：「佢唔用任何粗言穢語，都可以講到你冇聲出，講到你無地自容。」

小寶曾因販毒被還柙壁屋懲教所。（資料圖片）

他稱自己做事總是三分鐘熱度，常常欠交功課，但向老師敷衍稱會交，對方會用不寒而慄的語氣眼神稱：「佢話你唔讀DSE就唔好嚟，呃我唔緊要呃埋自己，做人就冇意思」，甚至看穿他好勝心強的個性，向其直斥：「你呢啲咁嘅人出返去都係古惑仔」。

小寶稱不服氣、好勝心強，驅使他連夜補回所有欠交的功課，「我好型咁扔疊功課係佢面前講做完，佢話而家只係做完之前果啲，之後個啲仲未做」。經此之後，小寶扚起心肝努力學習，更在恩師指導下激發對作文的興趣，不時要求對方出作文題目，最終在DSE中文科作文中，考獲5**佳績。

小寶形容，獄中恩師是為他「點起蠟燭」的人，出獄後他跟從父親學習電工，過程間竟找到工作滿足感。昔日做人無目標的他，現時希望成為一名註冊電工，開一間電工公司，家人亦為此感到欣慰。他以自身經歷鼓勵受挫折的青年，不能畫地自限。

唔可以淨係見到圈入面嘅嘢，要跳出圈外去先見到其他風景，一時自暴自棄成日發生，但要靠自己、外界鼓勵企返起身。

17歲的阿亨曾被判入屯門兒童及青少年院3個月。（何瑞芬攝）

少年院攀石活動 意外遙望自己家 立志痛改前非

17歲的阿亨以冒險為樂，誤交損友，曾多次被警方拘捕，去年有朋友偷車後邀其駕駛，最終因無牌駕駛被捕，判入屯門兒童及青少年院3個月。他稱入院所後在一個無窗的單人房中，失去自由令其反思為何會犯事。

屯門長大的阿亨，有一次在院所的攀石活動中，攀到高處時，遙望院外，竟發現原來該處可以看到自己的家，「衝擊好大，毫無心理準備、好突然！」當刻的畫面觸動阿亨，猶如當頭棒喝，在家人支撐下立心痛改前非。

離開院所後，阿亨獲原來學校接納重返校園，他稱在校看到犯錯邊緣的同學，總會出言告誡。他指，現時與家人關係變得更好，才明白以身犯險的快樂並非真正的快樂，踏實的快樂才是自己想要的。

Kiki稱不希望有年輕人與她一樣行差踏錯。（何瑞芬攝）

少女誤交損友離家 販毒後判入獄 父母不離不棄終醒悟

19歲的Kiki與家庭關係不好，十天也講不上一句話，更常痛恨只顧工作的父母對她不關心、只懂遷怒於她，也曾離家出走。Kiki時常與朋友「街童」，過著靡爛生活，三年前因陪朋友一同販毒，被拘捕入獄一年零七個月。

她表示，獄中常來探望的不是她重視的損友，反而是痛恨過的父母。父母每日都有探監，不僅沒有責備她，更對她在獄中生活事事關心，促膝詳談後才解開心結，「個陣先察覺到佢地唔係唔關心我，只係以前我唔接受佢地管我嘅方式」，自此決定脫離壞圈子，改過自身。

Kiki說，在獄中想起自幼貪靚，幫母親美甲、化妝得到對方稱讚時，十分有滿足感。她稱出獄後重新追尋兒時夢想，報讀化妝課程，現時也會接化妝工作，希望成為一名化妝師，回報家人的支持與信任，更希望透過經歷告誡年輕人：「唔想身邊人、或者我當時年紀嘅人，同我一樣行差踏錯。」