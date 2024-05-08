DSE｜「監考易」頻失靈　創科局擬監督公營機構新系統做足測試

斥資近900萬元研發的中學文憑試電子系統「報到易」及「監考易」接連故障，考評局隨後更停用「監考易」，改用紙本方式點名。創新科技及工業局局長孫東今日（8日）表示，資科辦正積極研究為加強監督轄下公營機構的新資訊系統，提供適切指引和技術支援，包括充分測試。



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盧偉國關注考評局APP故障 倡標書訂明賞罰機制

經民聯立法會議員盧偉國向創新科技及工業局提出書面質詢，提到近期接連有政府及公營機構的電子服務系統故障，包括考評局的手機應用程式「報到易」和「監考易」，以及康文署的預訂系統「康體通」等，關注當局會否要求承辦商作出不同程度的負載和極限測試，甚至引入獨立第三方評估，以及將承辦商以往的表現列為評審標書準則，並在標書訂明賞罰機制。

孫東回覆說，政府注意到最近個別公營機構推 出的資訊系統出現不順暢的情況，顯示除政府部門外，公營機構推出面向公眾的電子服務前，亦須審慎規劃並充分測試。（資料圖片/梁鵬威攝）

孫東研究為公營機構新系統提供指引和支援

孫東回覆說，政府注意到最近個別公營機構推出的資訊系統出現不順暢的情況，顯示除政府部門外，公營機構推出面向公眾的電子服務前，亦須審慎規劃並充分測試，確保系統安全穩妥地運作。他說，資科辦正積極研究，為各局或部門加強監督其轄下公營機構推出的新資訊系統，提供適切指引和技術支援，包括系統推出前充分測試。

他重申正就成立數字政策辦公室徵詢立法會的意見及徵求批准，預計新辦公室今年年中成立。辦公室除了會繼續承擔資科辦現行的職能工作，亦會加強督導職能，冀能引領各局或部門進一步推行電子政務時，適切回應社會的需求和期望。