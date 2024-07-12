DSE｜讀寫障礙少女貼筆記到天花板助記憶　學化妝鋪路升讀職業科

「一次失敗不是永遠」，這是應屆中學文憑試考生徐寶晴對同屆考生的共勉。她就讀小學時較同齡小朋友較難記中文及英文字，原來是讀寫障礙，在家人及老師支持下，未有放棄學業，更自創一套獨有溫習方法，幫助記憶科目內容。寶晴對這個公開試成績沒太大信心，但仍堅持繼續進修，盼有日成為化妝師或考入動畫設計，一展所長。



另一位應屆考生、患有肌肉萎縮症的林凱涵是重考生，再花一年備考中、英文科，盼能捲土重來再逐教師夢。



寶晴自創獨有方法幫助自己溫習。（容嘉儀攝）

應屆中學文憑試考生徐寶晴對影片剪接有所研究。（容嘉儀攝）

中學文憑試（DSE）於下星期三（17日）放榜，應屆考生徐寶晴從小學開始發現不擅長讀書，經學校轉介評估後始，證實有讀寫障礙，及至中一便轉至特殊學校就讀，轉到新環境又出現適應困難，「最困難嘅係，初初入嚟嘅時候要記同學嘅名，我都記咗成差唔多半年，先可以好順口咁講出嚟。」

天花板貼筆記、用鬧鐘鈴聲背中文

寶晴在記中文以及英文詞語上有困難，特別是筆劃較多、較複雜的字都需要花較常人更多時間去記以及背誦，但有時比較簡單的字又會突然忘記。她的學校老師教她用不同學習方法，例如畫「腦圖」、為她整理筆記，以幫助她跟上學習進度。

她亦慢慢領悟出獨有的溫書方法，例如她會把筆記貼在家中的床頭以及天花板，使她隨時隨地看見筆記，都可以溫習；她又會把中文需要背誦的文章，讀出來並錄音，用作鬧鐘鈴聲，「聽了個幾月（鬧鐘)」，便能完全背誦。

寶晴特意化妝接受訪問。（容嘉儀攝）

日花四小時學化妝 另闢蹊徑追夢

寶晴對放榜成績未有信心，但亦未放棄繼續升學，她已為升學做好準備，如果成績未如理想，會選擇讀毅進課程，將來再轉到都會大學修讀動畫設計科目。校方得悉她的意向後，在高中時便提議她選讀應用學習科目，較為職業導向，以技巧為主。

寶晴從小喜愛動漫，對角色扮演（cosplay）深感興趣，故選擇修讀美容化妝科目，學習化妝、按摩、美容技巧，為磨練技巧，她隔日花四小時練習角色所需的妝容。學會化妝的寶晴更表示，化妝除了為她鋪設另一條職業生涯，還令她感到更自信，她寄語考生，「一次失敗不是永遠。」

肌萎重考生再戰DSE兩科 追逐教師夢

自小患有肌肉萎縮症的林凱涵，去年考DSE，其英文科未能達標，中文科亦失手。他毅然決定今年重考DSE中、英文科共兩科，有更多時間了解過去不明白的內容，盼今年成績能夠入讀教育大學的中文及歷史系，將來作育英才。

凱涵表示，慶幸身體機能未有惡化，每日能抽四至六小時溫習，雖然背負家人及老師期望，感有壓力，她身邊朋友的安慰以及借詩賦紓壓，令他堅持下來。

重考生林凱涵以「江東子弟多才俊，卷土重來未可知。」作自勉及勉勵其他重考生。（容嘉儀攝）

重考生自勉：捲土重來未可知

凱涵不擅長中文卷三聆聽及綜合卷別，由於今年中文科取消聆聽，令他對中文科成績進步有更大信心。

上年他曾寄語考生「天生我材必有用」，今年作為重考生的他，以杜牧《題烏江亭》中的兩句：「江東子弟多才俊，捲土重來未可知」，以作自勉及勉勵其他重考生，一次失敗並不代表永遠失敗，不要妄自菲薄，每個人都有捲土重來的機會。