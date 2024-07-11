DSE放榜｜職訓局稱報讀人數升　社工最受歡迎　增寵物保健等課程

香港中學文憑考試DSE下周三（17日）放榜，同學們正為升學出路作準備。職業訓練局（VTC）稱，新學年將新增3個高級文憑課程，同時會優化校長推薦計劃，提供接近1萬3千個學額，逾140項不同程度的課程供考生選擇。校方稱至今收到約2.8萬宗申請，比去年增加，高級文憑課程中以社會工作最多人報讀，土木工程和ICT軟件工程課程亦受歡迎。



考生可於7月17日至22日「統一收生計劃」，經網上平台或到院校報名。VTC高級助理助理執行幹事郭展幹（中），畢業生劉嘉明（右）及曾家煒（左）合照留念。（vtc提供）

為配合社會發展及行業需求，職業訓練局稱新學年將新增「遊戲為本學習高級文憑」、「寵物護理及保健高級文憑」及「電腦及數據工程高級文憑」課程。

其中，「寵物護理及保健高級文憑」課程最多人報讀。課程會介紹寵物市場概况及推廣技巧；寵物店營運；寵物美容及造型；寵物食品营養學、寵物護理；寵物常見疾病；動物福利及相關法律等。畢業生可受聘於動物醫療機構、寵物護理及保健企業、寵物訓練學院、寵物美容企業等。

「遊戲為本學習高級文憑」則會教授「設計遊戲」，「帶領遊戲」以及「評估遊戲行為」的理論及實踐方式。「電腦及數據工程高級文憑」教授學生收集，整合及展示工程數據技巧，包括程式編寫、數據及電腦系統理論、數據庫管理，統計學等。

VTC高級助理助理執行幹事郭展幹指選擇就業的學生整體平均月薪超過17,400港元，個別學生月薪逾4萬港元。（vtc提供）

職業訓練局今年也優化校長推薦計劃（PNS），申請數目較去年增加一倍。學生在非學術範疇取得成就，或獲校長推薦的學生可放寬五科達二級的入學標準。VTC又指，新學年提供約1萬3千個學額，逾140項不同程度的課程，包括學士學位、高級文憑，基礎課程級專職文憑等；除學士學位外，其他文憑全屬政府資助。目前已收到2萬8千個申請，較熱門課程有社會工作，土木工程及ICT軟件工程高級文憑。今年亦會頒發約四千萬獎學金供三千名學生申請。

畢業生劉嘉明（右）及曾家煒（左）分享學習歷程。（vtc提供）

下周三DSE放榜當日，職業訓練局於全港中學設立逾200個資訊攤位，供學生查詢或即場報讀，合資格申請人可於15分鐘內獲取錄結果。已報讀並獲條件取錄的申請人，合要求即日獲轉換成「正式錄取」，放榜當日可於上午9時至下午4時，登入VTC網上平台確認結果。新申請及沒「正式錄取」的申請人可於7月17日至22日「統一收生計劃」，經網上平台或到院校報名。

軟件工程高級文憑應屆畢業生劉嘉明，榮獲「賀維雅基金會獎學金」全額資助他新學年升讀英國伯明翰大學電腦科學相關學士學位課程。屋宇設備工程（榮譽）工學士畢業生曾家煒表示，八大出身的學生在理論方面的掌握較VTC學生好，VTC學生但講求事務，刻苦耐勞，也受到業界的歡迎。

VTC高級助理助理執行幹事郭展幹指，選擇升學和就業的學生比例各佔一半，選擇就業的學生平均月薪超過17,400港元，個別學生月薪逾4萬港元。不少畢業生更獲業界的直接聘用或優先聘用。