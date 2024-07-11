DSE放榜｜理大設多個入學獎學金　考得6科「5**」可獲$50萬

中學文憑試DSE下周三（17日）放榜，香港理工大學今日（11日）指為考獲多科「5**」考生提供最高50萬元資助。理大教務長沈德祥表示，理大設多個入學獎學金予於文憑試中表現優異的學生，包括考取6科「5**」可獲50萬，總預算共3900萬，同時宣布，理大在新學年將開辦新課程及學系。



理大介紹豐富發展機會，包括課外學習資源、特色入學計劃、獎學金等，並提供收生及課程資訊。（黎婉婷攝）

公民與社會發展科取代通識 基本入學要求修改

沈德祥指，因應公民與社會發展科會取代通識教育，理大學士課程基本入學要求改為「3-3-2-A-3-3」，即中英文達3級，數學達2級，公民與社會發展科達標，兩科選修科目達3級；M1/M2可當作符合一科選修科。

另就彈性收生安排方面，他表示理大會酌情考慮其中一科成績未達基本入學要求，但符合以下要求的考生入讀，包括，除公民與社會發展科外的其中一科成續，只較合格分數低一級，但最佳五科成績達個別組合課程的收生分數門檻；將理大課程在JUPAS入學申請中列為Band A選擇。他又稱，以首三志願計算，理大報名人數最多的課程為，酒店及旅遊管理、設計學及護理學。

理大教務長沈德祥表示，理大設多個入學獎學金，包括考取6科5**可獲50萬，總預算共3900萬。（黎婉婷攝）

設獎學金吸人才 考取6科5**獲50萬

理大亦設各項獎學金以吸引人才，包括，6科或以上考取5**，獲50萬；5科考取5**，獲本科課程學費總額及每年5萬港元津貼；高達8萬港元海外交流津貼（包括資助到牛津大學或劍橋大學作交換生）；個別學院或學系亦設有不同金額的入學獎學金。

理大介紹豐富發展機會，包括課外學習資源、特色入學計劃、獎學金等，並提供收生及課程資訊。（黎婉婷攝）

設各項計劃資助學生發展 開辦食品科技與食物安全課程

此外，理大亦設「德藝計劃」、「本科生科研計劃」等，為在STEM學科等範疇表現卓越的學生提供入讀理大的機會，並培養學生科研興趣，分別在計劃下成立「德藝書院」、「創新書院」，符合資格的學生可優先入住，並增設每年10萬元的「德藝獎學金」。另在24/25年度會開辦食品科技與食物安全(榮譽)理學士組合課程，以裝備畢業生成為食品科技專家，為社會提供優質、安全食物。

會上亦有兩位學生分享他們透過理大的海外交流計劃和行業聯繫網絡下，開拓國際視野，以及獲理大的創業支援發展個人初創企業。