理大科研團隊獲得嫦娥5號採集月球土壤　續探討在當中找水

理工大學科研團隊早前通過國家航天局探月與航天工程中心月球樣品管理辦公室的審核，成功獲得由「嫦娥五號」採集的月球土壤樣品，包括一份400毫克的表面鏟取樣品及一份42.6毫克的深層鑽取樣品。前者樣品是由理大團隊的「表取採樣執行裝置」採集而成，已儲存該校的儲存及分析系統，將利用世界頂尖的一體式多功能原位分析設備，讓研究人員在毋須離開儲存環境下，展開月壤深入分析研究計劃。



理大團隊將會繼續探討，在「月壤中找水」，包括月壤中熔結碎屑的微觀結構、熔結碎屑中的水含量及來源，成果會為未來研究月球及其他無大氣天體表面土壤的形成，以及太陽風注入產生的水資源分析提供重要參考。



此外，該團隊計劃申請「嫦娥六號」月背的月壤樣品，為人類認識月球和太空作出更多新的貢獻。



理大今日（3日）公布，其研製的「表取採樣執行裝置」順利為國家嫦娥六號完成史上首次在月球背面表土採樣。（夏家朗攝）

曾助嫦娥五號採集月球土壤 理大獲批當時表土樣本作研究

理大深空探測研究中心主任容啟亮表示，「嫦五」在月亮表面取的樣本，是全世界都想要，理大成功申請400多毫克樣本雖少，但只要有一粒月壤，已可以作很多分析。團隊今次主要進行「月壤中找水」研究，日後或會展開其他研究，讓將來更有能力輔助國家做其他深空探測研究。

要在「月壤中找水」，到底是國家分配研究抑或理大構思，該校深空探測研究中心副主任吳波沒正面回應，謂過往沒有從月壤中熔結碎屑中找水份的研究，強調這題目有意義、有新意。

理大科研團隊獲取「嫦五」採集的月壤中，那400毫克的表面鏟取樣品是由理大團隊「表取採樣執行裝置」採集完成，目前儲存於理大院內的月壤儲存及分析系統，並利用世界頂尖的一體式多功能原位分析設備展開研究。

理大展出科研團隊研發的「表取採樣執行裝置」，曾助嫦娥五號、六號完成航天任務。（夏家朗攝）

容啟亮表示，理大團隊在2020年為「嫦五」研製「表取採樣執行裝置」，將有史以來最年輕的月壤樣品帶返地球。這次獲得「嫦五」月壤樣本，可建立研究基礎，相信能為團隊繼續爭取「嫦娥六號」 月壤樣本帶來優勢，希望未來有機會比較月表與月背月壤的不同，並為人類認識月球和太空作出更多新的貢獻。

理大校董會主席林大輝表示，理大是香港唯一參與國家航天科研任務的高等院校，強調「人才、經費、空間」缺一不可。他指出，相關實驗室設備體積之大，已與天花板很貼近，引證院校的地方非常不足，非常不理想，需要更多經費吸納更多教授，購買更多先進設備。

理大校長滕錦光表示，該校矢志成為創新型世界一流大學，科研要為社會帶來有價值的創新。