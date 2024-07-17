DSE｜王錦輝小學9歲神童數學M2奪5**　小一學微積分稱試卷太易

香港中學文憑試（HKDSE）今日（17日）放榜，除了一眾中學生收到成績表外，這位9歲的小學生亦取得奪目成績，成為全港年紀最細學生挑戰數學延伸部分二代數與微積分（M2）取得5**。



9歲梁智仁對成績感開心及興奮，提及自己在應考時不感緊張，「都係當平時操下卷。」而周一至五都有不同課外活動的他仍要操卷，他則笑言「唔覺得辛苦，太容易。」



香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的小四學生梁智仁（圖中），9歲越級挑戰文憑試數學及延伸數學，成功於延伸數學部份奪5**、數學科則奪5*。智仁在小一、疫情時期看DSE影片，詢問父母（左及右）過後，今年應考DSE。（余月明攝）

K3具小六數學程度 小一學微積分

9歲的梁智仁原本在另外兩所小學就讀，在插班升小三時，校長告悉智仁水平可跳級至小四，而因應他的能力，現時同時兼讀中學數學中五、六的課程，分別由4位老師一對一教導，另由中大教授一星期上一日大學課程。學校教務主任及數學科主任吳梓浩指，除考試課程外，亦會為其提供不同課外支援及推薦參與高階數學的計劃，甚至教授大學課程。

智仁也在世界數學及解難評估（WCT）取「distinction（卓越）」及在WMI 世界數學邀請賽取得「世界之星」。

9歲梁智仁對成績感開心及興奮，提及自己在應考時不感緊張。（余月明攝）

小一疫情睇上網DSE數學影片 提出挑戰文憑試

智仁表示，小一時因歷經疫情時期，空餘時間總會在網上觀看不同有關DSE數學的影片，認為具挑戰性，因而詢問父母「呢個試係咪香港考得？」梁生憶述，智仁當時稱3個月內自行學完微積分，梁生當刻感到很驚訝，「好似喺電視先見過呢個對白。」

父親梁先生補充，小朋友報考文憑試需先證明有足夠能力應試才可報名，所以智仁小二時報考英國會考的數學和附加數學，終兩科皆取得「A*」最高等級，獲考評局批准報考文憑試數學科和延伸數學M2。

問到智仁喜愛挑戰不同數學題同時，會否也會挑戰家長，梁生笑言「都幾鍾意」、「數學唔使挑戰（父母），挑戰其他範疇⋯⋯權威呀。」

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與中學生同場應試毫不緊張

為準備文憑試，智仁由2012年文憑試的試卷開始操練，「因為我爸爸媽媽都唔係識數學嘅，所以唔太識mark我啲卷，姐係我自己做完，我要自己mark。」有時亦會向老師協助改卷，並自行計時。

智仁表示，得悉自己取得M2取得5**後感到開心、興奮，形容考數學時不難、M2則有些少難道，問及當時會否感到緊張或害怕，他笑稱「都係當平時咁操下卷。」更稱應考當時身旁中學生見到自己都「呆哂」，惟自己「無乜緊張喎！」

一周五日有課外活動 操卷「唔覺辛苦，太容易」

梁太表示，智仁有不少課外活動，星期一有集誦、星期二管樂團、星期三吹笛、星期四有Excel班、星期五有數學隊，故操一份卷可能要分幾日做，惟智仁表示「唔覺得辛苦，太容易。」甚至一份試卷終只需20分鐘就完成，不必用盡試卷預設時間。

智仁表示自己很喜歡數學，但想不到原因，梁生笑言「其實我哋都未必明，佢有時做數學題，佢會講話『呢一題證明都幾靚』，我哋已經呆咗。」更指小朋友在做題及學習途中表現出異常興奮，「會大叫或者跳哂舞。」

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的小四學生梁智仁，9歲越級挑戰文憑試數學及延伸數學，成功於延伸數學部份奪5**、數學科則奪5*，未來希望成為數學家。（余月明攝）

智仁父母是商科出身，兩人皆為會計師。得悉兒子取得亮眼分數，梁生就表示「當然開心」，只要兒子想做，家長就會支持他去做，「我都淨係睇佢個過程，你話佢今日考咩成績⋯⋯當然都有信心佢會考得唔差，但我會focus多啲點樣完成呢個過程，instead of佢結果好定唔好。」

父母稱智仁IQ 140以上 K2發現數學可能「比人叻少少」

父母提到，智仁小時候學說話的時候，很喜歡講數字，當時只認為他可能對數字比較敏感、或不識講中文，惟帶兒子參加不同比賽後，在K2時參賽就取得冠軍，發現他數學可能「比人叻少少」。

到智仁K3後，越級挑戰小一的賽事，參賽時再次得獎，當時指導老師向父母表示，「可唔可以比小朋友跟我學數學。」又指智仁能力已達小六課程的層次，終由賞識智仁的導師口中得悉，原來他有如此天賦。

梁生笑言「我哋成日覺得佢講嘅嘢我哋唔明，可能我哋無數學，然後佢講嘅數學已經係去到大家都唔明。」智仁IQ測試更獲140分以上，去圖書館借書都會去亦不再去兒童部，心理學家曾稱「好難搞㗎喎！」惟小朋友很樂觀，不必擔心。

未來盼成奧數港隊代表奪金 長遠盼成為數學家

智仁未來亦想成為數學家解不同難題，並以陶哲軒等數學家作目標，短期內希望可以代表香港，考到國際數學奧林匹克比賽（IMO）的金牌。而比賽需先在港作選拔賽，由最強6位學生代表出賽，而智仁在5月已被選入100名內、取優異獎，惟出席訓練需達10歲，9歲的他因年齡問題則暫未能出席訓練，需與相關部門再作協調才得悉可否代表香港出賽。

梁生指，父母一直都會向兒子提供資訊，最終所有選擇都是交由智仁選擇，又稱短期內無打算讓兒子到海外學習，但會讓兒子認識不同本地及海外的學校；梁太也有感仍「好細個」，稱目前只專注在小學，「我哋連中學都未諗」。