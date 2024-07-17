DSE放榜｜英皇超級狀元葉劭源：全靠努力和自律　感謝父母支持

英皇書院葉劭源考獲7科5**，成為超級狀元，他指自己較擅長理科，因此未預料能考取如此佳績，更稱DSE是公平的考試，能成為狀元並無幸運成分，全靠努力。



英皇書院葉劭源考獲考獲7科5**，成為超級狀元，他指自己較擅長理科，因此未預料能考取如此佳績，更稱DSE是公平的考試，能成為狀元並無幸運成分，全靠努力。（黃梓霖攝）

打算留港讀醫 未決定入讀哪間大學

葉同學打算留港升讀醫科，但未決定入讀哪一間大學，表示需要再與父母討論，但認為香港大學及香港中文大學各有優勢。被問到為何想成為醫生，他指從小就對科學有濃厚的興趣，同時亦喜歡幫助別人及望能貢獻社會，因此一直以醫生為目標。他亦表示雖然入讀醫科需要較高的成績及技巧，但自己則認為：「讀醫最重要嘅係有一顆赤子之心同埋貢獻社會嘅希望。」

英皇書院葉劭源考獲考獲7科5**，成為超級狀元，他指自己較擅長理科，因此未預料能考取如此佳績，更稱DSE是公平的考試，能成為狀元並無幸運成分，全靠努力。（黃梓霖攝）

父母是DSE路上最重要的一環

葉同學表示非常感謝父母，「基本上成個人生都好支持我，需要關懷嘅時候會鼓勵我，遇到挫折嘅時候會幫我打氣，攞到唔好成績嘅時候亦會鼓勵我唔好氣餒繼續前進。」他稱父母一直為自己鋪路，例如該入讀哪間中學、中三選科及大學選科等等，「成功減除唔少思考上嘅壓力同煩惱，所以能夠更專注溫習DSE，可以專心向住標桿直跑。」葉補充父母日常生活中的一句「辛苦晒」、「快啲休息啦」對自己而言已十分足夠，亦能充分表達對自己的關懷。

成為狀元只係其中一個考試考到一個比較好嘅成績，之後仍然會腳踏實地，行自己想行嘅路。 英皇書院超級狀元葉劭源

讀書無秘訣 靠努力及自律

他指自己並沒有任何讀書秘訣，最重要的是努力及自律，不要只顧玩樂，「要識得收返個心，讀書時讀書，work hard，play hard。」

葉同學直指成為狀元只是對自己能力的肯定，對自己未來的人生不會有太大改變，並表示即使沒有成為狀元，只要考取足夠好的成績，亦能成為醫生，「成為狀元只係其中一個考試考到一個比較好嘅成績。」他指雖然非常榮幸能為學校爭光，亦為此感到驕傲，但絕對不會過分驕傲，「有句說話叫驕兵必敗。」並稱不會因此而產生太過虛無的想法，未來仍然會腳踏實地，走自己想走的路。

葉同學直指成為狀元只是對自己能力的肯定，對自己及後的人生不會有太大改變，並表示即使沒有成為狀元，只要考取足夠好的成績，亦能成為醫生。（黃梓霖攝）

中四受老師啟蒙設立座右銘：「向着標桿前進」

葉劭源指中四的其中一位老師曾在課堂上講過「向着標桿前進」，並稱此話提醒自己不論遇到任何困難，都不要輕易放棄，只要向着目標前進就會成功。他認為大部份同學與自己一樣，一旦設立好目標就會全力前進，並相信此話不單是自己的座右銘，亦是大部份英皇學生的座右銘，更指：「同是英皇精神的一部份。」

他最後勉勵師弟該保持自律，「唔好讀讀下書跑去玩。」以及該向着標桿直跑，遇到挫折亦不要放棄，認清目標，找到自己想走的的路。