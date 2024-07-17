DSE放榜｜男拔誕超級狀元　狀元陳耀生因科學比賽對醫科產興趣

【DSE/放榜 狀元/文憑試/JUPAS】DSE中學文憑試今日（17日）放榜，今年有10名考生取得6科5**及公民科達標的成績成為今屆狀元，拔萃男書院今年誕生一位超級陳耀生，他選擇留港讀醫。



拔萃男書院今年誕生一位超級狀元及兩位榜眼，分別是陳耀生（中）、鄭琝騫（右）及冼家逸（左）。（黃浩謙攝）

自2022誕生超級狀元，今年拔萃男書院續傳喜訊。今年誕生一位超級狀元以及兩位「榜眼」，超級狀元陳耀生，他在中文、英文、數學、數學延伸部分單元二、物理、生物及化學都獲得5**的成績，及在公民與社會發展科取得達標成績。

對於成為超級狀元，陳耀生指收到成績都感到十分驚喜，他指作為土生土長香港人，對香港有感情，而不選擇讀IB 課程，而選擇較少同學選擇DSE課程，將來打算留港發展。

超級狀元陳耀生打算留港讀醫。（黃浩謙攝）

中三參加科學比賽決心從醫

陳耀生指以前聽見不少聲音說成績好應該從醫，但令他決心踏上從醫路，是源於中三一年參加一個科學比賽，在比賽中了解許多不同科學知識，始對科學科目感興趣。他又指自己喜愛與人交流，認為醫生職業不但使他繼續讚研科學知識，而且能夠幫助社會。

被問及港大設100萬獎學金吸引同學選讀，他指獎學金並非主要考慮，會再了解兩間醫學院的課程安排等因素。又回應香港引入海外醫生措施會否增加競爭，他指有關政策推行時間短暫，未能看見會會增加競爭，但短期內可舒緩人手不足問題。

以冷靜心態應對考試

陳耀生指讀數理科目不宜死記硬背，需要理解當中知識，除了溫習之外，他又指考試心態亦非常重要，抱以冷靜心態去考試，保持冷靜較溫習更為重要，而他會適時休息，例如彈琴以及做數學，令自己生活有所平衡。他亦感激家人支持，指他溫習需要安靜環境，為不打擾其溫習，他的家人會配合關上電視或細聲說話，以免令他分神。

超級狀元陳耀生打算留港讀醫。（黃浩謙攝）

除了超級狀元，考獲五科5**榜眼鄭琝騫亦打算留港修讀醫科，繼續讚研生科以及與病人交流，而另一位榜頭冼家逸則打算修讀城市規劃，因自小對香港城市結構感興趣。