DSE｜脊髓肌萎症考生奪25分　籲同路人主動爭取所想　時間不等人

中學文憑考試今（17日）放榜，除一眾名校狀元，紅十字會雅麗珊郡主學校的9位特殊學習需要學生中，有3位憑意志及努力獲得最佳五科20或以上的成績。其中脊髓肌肉萎縮症患者的賴君怡及腦麻痺患者彭靖家更獲得最佳五科25分佳績。



賴君怡稱，在運動洗澡時間，會把握時間溫習，很高興獲取佳績，會循文科發展，希望入讀中大藝術系或哲學系，將來成為兒童插畫師。她亦勉勵其他有特殊學習需要的學生，雖受人愛護，但應該更主動爭取想要的東西，「唔好等人哋俾resources（資源）你，因為時間唔等人，機會只會留俾有準備嘅人。」



邱穎宜（左）獲得最佳五科20分；彭靖家（中）及賴君怡（右）獲得最佳五科25分。（黃寶瑩攝）

賴君怡：沖涼都會聽錄音溫書 唔好等人哋俾resources你

19歲的賴君怡共應考7科，生物、資訊及通訊科技與視藝為選修科，其中中文奪得5**，生物及資訊及通訊科技奪得5，最佳五科有25分。賴君怡表示，因脊髓肌萎症無法長時間操卷，需要做運動維持體力，故溫書時間比其他人少。

她會預先錄下需背誦的知識，在運動甚至洗澡期間反覆播放，令自己更熟習考試內容。她亦勉勵其他有特殊學習需要的學生，雖受人愛護，但應該更主動爭取想要的東西，「最緊要清楚自己嘅目標同能力喺邊，唔好等人哋俾resources（資源）你，因為時間唔等人，機會只會留俾有準備嘅人。」

冀讀中大藝術系或哲學系

被問到曾否想過放棄。賴君怡堅定地表示，一旦定下目標就不會放棄，「無論發生咩事，都不顧阻撓一路衝」，亦鼓勵師弟妹設立可行目標。她說，媽媽在備考過程中比自己還緊張，也會在埋頭學習時監督自己做運動，很感謝家人、老師及治療師在過程中給予的支持和鼓勵。

雖在試前沒有收到有條件取錄通知，但賴君怡有意循文科發展，望入讀中大藝術系或哲學系，將來成為兒童插畫師，藉了解兒童的心理去認識世界。至於大學生活，她表示由備試開始已經期待已久，「因為我想要有一個目標同動力，所以就去搵資料，U Life嘅tour （大學生活參觀）我都有去參加，好期待可以住hall（宿舍）同friend（朋友）玩！」

最緊要清楚自己嘅目標同能力喺邊，唔好等人哋俾resources你，因為時間唔等人，機會只會留俾有準備嘅人。我哋應該主動啲，尤其是喺呢度成長嘅各位學生，都係好受人愛護，我哋都應該學識為自己爭取想要嘅。 脊髓肌肉萎縮症患者賴君怡

腦麻痺患者彭靖家同奪25分

同為19歲的彭靖家共應考7科，企業、會計及財務概論、經濟及旅遊與款待為選修科，其中企會財奪得5**，數學奪得5*，最佳五科有25分。彭靖家為早產兒，腦麻痺令他肌張力持續拉扯，寫字速度比一般人慢，為減少抽筋需不時拉筋鬆弛及避免久坐。考試期間，中、英文科需分別加時55%及50%。

考試同人生都可以係一場遊戲，未必咁重要，重要嘅係過程中有美好嘅經驗同埋開心。 彭靖家

彭靖家：為作文「絞盡腦汁」 冀在大學認識「五湖四海」的朋友

彭靖家表示，曾因中、英文較弱想過放棄。他認為理解和掌握作者的想法和情感並不容易，尤其作文需要「絞盡腦汁」，但後來想通，只要不執着於分數，盡力而為即可，便打消放棄念頭。

他勉勵其他特殊學習需要的學生，「考試同人生都可以係一場遊戲，未必咁重要，重要嘅係過程中有美好嘅經驗同埋開心。」他說，在有限的溫習時間內尤其專注，不會盲目做練習，更重要的是知道自己的錯誤。

彭靖家表示，在試前收到「香港大學工商管理學學士(會計及財務) 」的有條件取錄通知，如今達成取錄條件。他指，對於大學生活感期待，希望可以認識來自「五湖四海」的朋友。

特殊需要考生可向考評局申請加時，經職業治療師評估每位考生的狀態，予以適當的補時及短暫休息時間。賴君怡及彭靖家都在原校考試，賴君怡在中文、英文及視藝科等分別獲加時35%、30%及50%；彭靖家則在中、英文科等分別獲55%及50%加時。