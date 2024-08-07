JUPAS放榜｜大學聯招處公布2萬DSE考生獲派八大或自資院校課程

JUPAS大學聯招今日（7日）放榜，今屆有39,634名DSE中學文憑考試考生申請，約15,776人、即39.8%獲派八間資助大學學士課程、都會大學自資學士課程、教育大學教資會資助全日制高級文憑課程；另有4,392人（11.08%）獲派「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）資助自資學士學位課程，人數較往年多700人。兩個累別合共有2萬人獲得派位，當中約八成獲派首三志願（Band A）課程。



JUPAS大學聯合招生處設於香大學。(資料圖片)

15,776人獲派教資會資助的全日制學士學位課程／都大的自資全日制學士學位課程／教大的教資會資助全日制高級文憑課程。（大學聯招處圖片)

報名參加JUPAS大學聯招的DSE考生，今日上午9時起可在「大學聯招辦法」網站、9 所「大學聯招辦法」參與院校的網站、SMS短訊或「大學聯招處」24 小時互動語音系統查閱結果。

聯招處提醒，獲得正式遴選取錄資格的申請人若希望接納該項取錄資格，應於中學文憑考試成績覆核結果公佈前先接納該項正式遴選取錄資格。

JUPAS大學聯招Band A至E志願。（大學聯招處圖片)

今年有39,634人報名大學聯招。當中39.8%、15,776人獲派八間資助大學學士課程、都會大學自資學士課程、教育大學教資會資助全日制高級文憑課程。其中13,797人 (87.46%)獲派首三志願（Band A）課程，另207 人(1.31%)獲派16至20志願（Band E）課程，其他則獲派第四至15志願課程。

4,392人獲派SSSDP「資助計劃」全日制學士學位課程。（大學聯招處圖片)

另外4,392人獲派SSSDP「資助計劃」全日制學士學位課程，當中3,314 (75.46%)獲派首三志願（Band A）課程，有151 (3.44%)16至20志願（Band E）課程。

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