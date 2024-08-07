JUPAS放榜｜10名狀元一半讀中大醫學院　港大得4個、科大羅致一個

大學聯招結果今日（7日）公布，今屆文憑試誕10位狀元（當中8人為超級狀元），其中5人獲中大醫學院取錄、4人獲港大取錄，另有一人入讀科大工商管理學士（環球商業管理）。



其中聖保羅男女中學超級狀元黃澍僖回覆稱選讀港大醫科；香港中國婦女會中學狀元姚臻怡、培正中學超級狀元鄺弘哲及聖若瑟書院超級狀元廖俊翔，則選讀中大醫科「環球醫學領袖培訓專修組別」課程。



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中大：全港首100名文憑試尖子近半選讀醫科

中大公布，在2024/25年度文憑試考獲六科5**或以上（滿分）有志學醫的8名超級狀元和狀元中，當中三位超級狀元（七科5**）及兩位狀元（六科5**）入讀中大醫學院；而讀醫的文憑試狀元、榜眼及探花，有七成選讀「環球醫學領袖培訓專修組別」（Global Physician-Leadership Stream, GPS）課程。

中大指，本地兩所醫學院2024/25年度的醫科學額各有295個，中大醫學院今年共取錄212名文憑試考生，佔學額72%，亦是連續七年文憑試考生佔學額七成或以上。「環球醫學領袖培訓專修組別」連續11年成全港收生成績之冠，六科成績中位數（42分為滿分）達40.5分。

中大表示，今年取錄了16位考獲五科5**（俗稱榜眼）的考生，當中一人將入讀工商管理學院、十四人入讀醫學院及一人入讀理學院。以文憑試最佳五科成績及考獲5**、5*等級之數目計算，全港首一百名尖子中有一半獲中大取錄，比例為全港院校中最高，其中43人入讀醫學院，其餘7人分別入讀商學院及理學院，連續三年取錄首百名尖子的比例均達到五成或以上。

中大公布，有志學醫的8名超級狀元和狀元中，有5人選擇入讀中大醫學院。（中大醫學院提供圖片）

科大取錄一超級狀元讀環球商業管理

科大方面，今年取錄14名考獲4科5** 或以上及公民科達標的文憑試學生，當中包括一名考獲7科5**的「超級狀元」，將入讀工商管理學士（環球商業管理）。

另有兩名「超級榜眼」分別入讀科大工程學 - 延伸主修人工智能及理學士（量化金融學），一名「榜眼」入讀理學士（量化金融學），十名「探花」分別入讀國際科研、工程學、工商管理學士（環球商業管理）、理學士（量化金融學），及科技及管理學雙學位課程。

大學聯招處今日公布，有39,634人申請，當中有15,776人、即39.8%獲派八間資助大學或都會大學的學士課程、或教大資助高級文憑課程。（資料圖片）

港大錄取4位超級狀元 有人選讀醫科

港大公布今年則錄取4位狀元，連同考獲4科5**或以上的學生將分別入讀「內外全科醫學士」、「工商管理學學士（國際商業及環球管理）」、「工商管理學學士（會計及財務）/ 工商管理學學士（會計數據分析）」、「牙醫學士」、「文學士（城市研究）」及「科研專才啟導課程」等課程。

8名超級狀元中，扣除中大及科大共取錄4名，即入讀港大的全為超級狀元；由於有志學醫狀元共有8名，扣除5人選擇入讀中大醫學院，料有3人讀港大醫科。

港大今年授予的「明德學子」合共15位，為各學院中考獲最佳文憑試成績（包括同分者）的考生，最佳六科平均達49分佳績。港大指，各聯招課程收生成績理想，整體分數比去年有所提升，錄取學生平均每科分數接近6分。