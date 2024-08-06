JUPAS放榜｜大學聯招處發現欺詐電郵通知DSE考生取消申請

騙徒手法層出不窮，JUPAS大學聯招明日（7日）放榜，大學聯招處呼籲DSE中文憑試考生提高警覺，留意聲稱2024年度「大學聯合招生辦法」申請的欺詐電郵。大學聯招處強調，正確電郵的域名為@jupas.edu.hk，亦不會獲悉任何非JUPAS途徑的申請資料，故已就事件向警方備案。



香港中學文憑考試在上月17日放榜。（資料圖片／廖雁雄攝）

大學聯招處已報案︰與有關電郵無任何關係

大學聯招處公布，最近出現有偽冒該處的電郵，聲稱為2024年度「大學聯合招生辦法」申請，通知學生因已接納其他途徑的錄取資格，因此取消「大學聯合招生辦法」的申請。

大學聯招處強調，與有關電郵無任何關係，而正確電郵的域名為@jupas.edu.hk，並已就事件向警方備案。

假電郵地址︰math_department_hkeaa.b6hl4@simplelogin.com



大學聯招將在8月7日放榜。（資料圖片）

聯招處：不會獲悉任何非JUPAS途徑申請資料

大學聯招處又指，不會獲悉任何非「大學聯招辦法」途徑的申請資料，並不會因此撤消申請資格。若學生或家長需要查詢，可透過電話及電郵查詢︰

致電︰（852）2334 2929

電郵︰ info@jupas.edu.hk

