DSE 2025｜9.11至10.8接受報名　報考6科收費$3490　暫定7.16放榜

考評局日前公布DSE 2025（中學文憑試）考試詳情，學生可以於9月11日至10月8日期間報名，學校考生需要經所屬學校報考，自修生則需要經文憑試網上服務報名系統報名。DSE 2025提供23個甲類科目、58個乙類科目（應用學習科目）及5個丙類科目（即其他語言科目，包括法語、德語、日語、韓語及西班牙語），考生最多可以報考8個科目。DSE 2025暫定於2025年7月16日放榜。



DSE 2025的考試費已經上調，每個語文科目收費$747，每個其他科目收費$499，考生如報考2個語文科及4個其他科目，考試費為$3,490。政府於剛過去的財政預算案未有提到代繳考試費，本年度考生將需要自行繳交考試費。



DSE 2025將於周三（9月11日）起至10月8日接受報名，報考2個語文科目及4個其他科目的考試費為$3,490。（資料圖片）

根據考評局公布的DSE 2025時間表，DSE 2025暫定於2025年2月中旬派發甲類科目考試的准考證，甲類科目筆試將於2025年4月1日至5月2日期間進行。另外，英國語文科的口試暫定於2025年3月11日至22日進行。體育科及音樂科實習考試的准考證將於2025年1月中旬派發，兩科的實習考試暫定於2月上旬至3月下旬期間進行。

以自修生身份報名DSE 2025的人士需要 1)曾應考文憑試或相關考試、2)於2025年1月1日已滿19歲、或 3)於2024/25學年並非修讀文憑試課程但已修畢或正在修讀由考評局決定為等同中六程度之課程。

DSE 2025起，應考丙類其他語言科目的學生將需要自行報考由相關官方機構在香港舉辦的指定語言考試。考生於報考DSE 2025時，需要選取丙類其他語言科目，並於2025年2月28日或之前取得考試成績證明文件並提交至考評局，如考生考取指定或更高水平的成績，會被採納成文憑試丙類科目的成績。