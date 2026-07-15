DSE放榜2026｜JUPAS改選科計分策略、各科比重及入學要求一覽

【JUPAS改選2026 / DSE放榜計分入大學】為了升讀心儀大學，中學文憑試（DSE）考生除了努力獲取佳績，還需知道香港各大院校的收生要求及計分方法。到底JUPAS招生的9間大學DSE計分方法及入學要求是什麼？要考獲多少分數才足夠入讀心儀學科？「01教育」已經在下文為你整合所有資訊！



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DSE成績分數計算方法是什麼？

DSE分數一般會按等級直接換算，即「1」= 1分、「2」= 2分、「3」= 3分、「4」= 4分、「5」= 5分、「5*」= 6分、「5**」= 7分，不過經大學聯招（JUPAS）收生時，各大院校的計分方法均有差異，例如香港大學、中文大學、科技大學、理工大學會視「5**」為8.5分，而城市大學、浸會大學、教育大學等則只有7分，可能是決定考生能否被錄取的關鍵因素。

此外，乙類應用學習及丙類其他語言科目在不同院校的計分方法均有分別，部分有選修的考生也需多加留意。

DSE入學最低要求是什麼？

香港大學 - Jupas選科計分要求

考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目，或1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（M1或M2）／丙類其他語言科目。最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到3級水平，丙類其他語言科目則要達到E級水平。

中文大學 - Jupas選科計分要求

考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目，或1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（M1或M2）。最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到3級水平。

科技大學 - Jupas選科計分要求

考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目，或1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（M1或M2）。最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到3級水平。學生如修讀3個選修科，可獲額外加分，點擊瀏覽相關報道。

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理工大學 - Jupas選科計分要求

考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目，或1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（M1或M2）／乙類應用學習科目／丙類其他語言科目。

最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到3級水平，丙類其他語言科目達到E級水平將被納入選修科目。若考生在2017年之前獲取乙類應用學習科目的「達標並表現優異」或「達標並表現優異（I）」級或以上，個別課程會考慮將其納入選修科目。

城市大學 - Jupas選科計分要求

考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目，或1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（M1或M2）／乙類應用學習科目／丙類其他語言科目。

最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到3級水平，丙類其他語言科目達到E級水平將被納入選修科目。若考生在乙類應用學習科目獲取「達標並表現優異（I）」或「達標並表現優異（II）」，個別課程會考慮將其納入選修科目。

浸會大學 - Jupas選科計分要求

考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目，或1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（M1或M2）／乙類應用學習科目／丙類其他語言科目。

最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到3級水平，個別課程會考慮將乙類應用學習科目或丙類其他語言科目納入選修科目。

嶺南大學 - Jupas選科計分要求

考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目。最低入學要求是「332A22」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，修讀數據科學（榮譽）理學士課程的學生需在數學科達到3級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到2級水平，丙類其他語言科目達到E級水平將被納入選修科目，個別課程也會考慮將乙類應用學習科目納入選修科目。

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教育大學 - Jupas選科計分要求

考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目，或1個數學延伸部分單元一或單元二（M1或M2）／乙類應用學習科目，應用學習中文例外／丙類其他語言科目。

最低入學要求是「332A22」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到2級水平，丙類其他語言科目達到E級水平將被納入選修科目。若考生在2018年之前獲取乙類應用學習科目的「達標並表現優異」，或在2018年或之後獲取「達標並表現優異（I）」或「達標並表現優異（II）」，個別課程會考慮將其納入選修科目。

都會大學 - Jupas選科計分要求

考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目。最低入學要求是「332A22」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績。除課程有特別指明，1個數學延伸部分單元一或單元二（M1或M2，以成績較佳者為準）／乙類應用學習科目（獲「達標」或以上成績）／丙類其他語言科目（獲E級或以上成績）可以被視為1個甲類選修科目。

除JUPAS外，其他大專院校亦設有自資學士、副學士及高級文憑等課程，為考生提供多元升學出路，以下是相關文章：

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我的DSE分數可以入讀心儀科目嗎？

如果想知道自己的DSE分數是否可以入讀心儀大學或學科，你可以參考該大學或學科公布的過去收生分數資料，以估計自己的入學機會。

「01研數所」已經整合9間參加JUPAS的大學收生分數，各位讀者可以瀏覽以下文章了解更多：

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理工大學｜城市大學｜浸會大學

嶺南大學｜教育大學｜都會大學

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