校長推薦計劃SPN｜一文解答申請方法及要求　可以報讀內地高校？

各位正在準備DSE 2025的學生相信直在忙於準JUPAS 2025的事宜，但其實大學聯招方法之中包括校長推薦計劃（SPN），究竟甚麼是校長推薦計劃？如何申請？誰可申請？與學校直接取錄計劃（SNDAS）有甚麼分別？ 「01教育」已經在下文為你整合所有資訊。



校長推薦計劃是什麼？

校長推薦計劃（School Principal's Nominations）的主要目的在於肯定申請人於社會服務上的貢獻或於非學術範疇上（如創意活動、藝術、社會服務、領袖才能、音樂、其他文化活動及體育）的卓越表現。

校長推薦計劃｜申請方法

具備社會服務上貢獻或於非學術範疇上的學生，可經就讀學校的校長推薦參加；如非在校申請人希望參加此項推薦計劃，可向其曾就讀學校的校長提出要求成為該校其中一位受薦人。不過申請人的學校校長、或其曾就讀學校校長擁最終決定權。

校長推薦計劃｜申請要求

院校或不會就受薦人於DSE成績公佈後，由較低組別移至組別A的課程選擇、或新增至組別A的課程選擇作特別考慮。若申請人於DSE成績公佈後，將組別A的課程選擇移至較低組別、或申請人未能符合有條件取錄資格的指定要求，其有條件取錄資格或較高評分或會被撤回。

校長推薦計劃｜申請時間表

遞交校長推薦計劃申請的最後限期為2025年5月12日（下午11時59分），逾期遞交或修改，一概不予受理。

一旦已成為SPN受薦人，9所「大學聯招辦法」參與院校及SSSDP「資助計劃」院校會因應申請人的個別條件，按照其組別A的課程選擇給予適當的考慮。（資料圖片）

校長推薦計劃｜成功率

一旦成為SPN受薦人，9所「大學聯招辦法」參與院校及SSSDP「資助計劃」院校會因應申請人的個別條件，按照其組別A的課程選擇給予適當的考慮，惟該等考慮並不代表申請人必定獲得取錄。個別院校將於DSE成績公佈前通知參與推薦計劃的學校校長有關特別考慮的結果。

校長推薦計劃｜報讀內地高校

SPN受薦學生可經「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」報名，138 間內地高等院校會依據成績選擇取錄，免卻同學參與內地普通高等學校聯合招收華僑港澳台學生入學考試（即「港澳台僑聯招試」）。

國家教育部SPN最低錄取要求DSE考生於公民與社會發展科達標，及其餘三個核心科目（即中國語文科、英國語文科及數學科）的分數總和須為八分或以上，而每個科目的分數不可低於兩分。

校長推薦計劃｜與學校推薦直接錄取計劃（SNDAS）的分別

學校推薦直接錄取計劃（SNDAS）主要是認同一些具才華而未能在DSE獲全面評核的本地中學生，基本上是一個「課程與學生配對」計劃，提供機會予在個別學科或範疇具有特殊才華及興趣的中學生，可獲本地大學考慮直接錄取。如果學生已參加學校推薦直接錄取計劃（SNDAS），將不符合參與校長推薦計劃（SPN）的資格，反之亦然。