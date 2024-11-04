VTC新辦5課程涉AI及中醫等　設校長推薦錄取有傑出非學術成就學生

職業訓練局（VTC）將於2025/26學年開辦5個新課程，包括香港資訊科技學院 （HKIIT）的「應用人工智能高級文憑」、香港專業教育學院（IVE）的「中醫藥專業及營運高級文憑」及「基礎課程文憑–運動」、以及香港知專設計學院（HKDI）的「數碼媒體製作高級文憑」及「用戶體驗設計高級文憑」。以上課程由11月7日（星期四）起至明年2月28日（星期五）接受報名。



新課程配合各行業AI發展、施政報告方向

職業訓練局高級助理執行幹事郭展幹於介紹新課程時提到，現時​​本港各行業正積極應用AI協助企業發展，相關人才需求殷切，「應用人工智能高級文憑」重點教授學生使用生成式人工智能、語言模型、影像處理和電腦視覺的知識和技術，學生透過不同的AI模型運用至不同行業及領域，開發解決方案。

最新一份《施政報告》提到，明年將公布《中醫藥發展藍圖》，發展香港成中醫及中藥國際化的橋頭堡。郭展幹稱，新開辦的「中醫藥專業及營運高級文憑課程」可以配合行業發展，學生能掌握中醫藥的專業知識及營運技巧，畢業後可從事中醫診所主任等工作。

新開辨課程中還包括「基礎課程文憑–運動」，課程旨在為有意從事運動產業的學生提供相關職業和通用技能，打好基礎，以繼續進修相關的高級文憑課程，應對越趨蓬勃及多元化的體育產業發展。

設校長推薦計劃 每校可推薦10人

郭展幹提到，今年VTC整體收生情況與去年相若，非本地學生數目較去年有以倍數計增長，學校會繼續到海外及內地宣傳。VTC設有佔整體收生人數約10％的「特殊收生學額」，旗下設有「校長推薦計劃」，該計劃主要考慮學生的非學術成就及校內成績，學生於報名時需要提供能展示自己才能及興趣的文件，DSE成績並非主要因素。他強調大部份高級文憑課程以英語授課，故學生校內語文成績亦要符合標準。他亦提到該計劃反應熱烈，今年有數百名學生獲校長推薦，按年增加兩倍，平均3位被推薦學生當中，就有1位成功入讀。

在IVE就讀運動教練學高級文憑一年級生黃偉嵐，是本港霹靂舞代表隊前成員，曾贏得2021年舞蹈世界盃等比賽的冠軍，可惜在DSE因中文科失手，未能符合入讀高級文憑的基本入學要求，但VTC考慮到他在舞蹈範疇表現優秀優秀表現，決定以特殊收生學額錄取黃同學，使黃同學成功入讀心儀課程。

應對假學歷細心核實報名 致力提升職專形象

近期本港多間專上院校被爆出「假學歷」風波，郭展幹表示，VTC由收取報名表開始至審批，每一程序都會細心核實，發現有問題時會即時作出行動。而學校一直透過不斷提升課程實用性及完善升學階梯、致力提高外界對職業專上學院正面印象，亦感謝政府及業界對學校支持，學校將朝著應用科技大學方向發展。