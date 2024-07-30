VTC與啟德體育園簽署合作備忘錄　培育專才推動運動產業發展

本港運動產業發展迅速，對相關專才需求愈趨殷切。職業訓練局（VTC）上周四與啟德體育園簽署合作備忘錄，培育體育運動及康體文娛相關專才，支援及推動運動產業發展。



VTC與啟德體育園簽署合作備忘錄，由VTC副執行幹事王建國（左）及啟德體育園項目總監莊澤基（右）代表簽署。(VTC提供圖片)

VTC與啟德體育園透過計劃將結合雙方的資源和經驗，培育更多本地運動產業和康體文娛專才。啟德體育園將為VTC學士學位和高級文憑課程學生，提供實習及兼職工作機會，讓他們汲取實戰經驗，提升專業知識和技能。此外，啟德體育園亦會支持VTC學生參與不同的行業為本項目，將應用和實踐與學習結合，加深學生對行業的認識之餘，更提供「綜合職涯計劃」，裝備VTC學生投身職場。

開設「流動教室」項目

VTC亦將與啟德體育園開展「流動教室」項目，內容涵蓋運動治療、運動教練、運動管理、智能運動、酒店及旅遊等範疇，並會透過舉辦比賽、技能提升工作坊、職業體驗活動等，提高VTC學生實習環節的質與量。

合作備忘錄簽署儀式於啟德體育園體驗中心舉行，由VTC副執行幹事王建國及啟德體育園項目總監莊澤基代表簽署。王建國致辭時表示，是次合作將讓VTC學生可以在不斷發展的運動行業中發揮所長，同時為行業的整體發展作出貢獻。莊澤基說，啟德體育園落成後將成為香港具代表性的綜合體育及娛樂新地標，藉與VTC等機構合作，冀為年輕人提供投身活動管理的機會，培養新一代專業人才，從而提升行業的專業水平和發展。