21名VTC畢業生及學生獲獎學金　兩IVE生將赴英升學

職業訓練局（VTC）今年有21名畢業生及學生獲頒賀維雅基金會獎學金，其中兩名香港專業教育學院（IVE）高級文憑應屆畢業生將於新學年赴英國升讀大學，分別修讀營養學及航空航天工程學相關學位課程。



IVE應用營養學高級文憑應屆畢業生關樂彤新學年將會到英國修讀營養學，她期望在海外升學能更進一步學習更多營養學的知識，學成歸來後加入政府衛生部門工作，為公眾健康推廣工作出力，運用所學貢獻社會。



忠於個人興趣 邁向營養師專業道路

關樂彤將到英國阿爾斯特大學升讀人類營養學相關學士學位。（VTC提供圖片）

關樂彤原本中學文憑試（DSE）成績不俗，獲本地大學生物科學相關的資助學士學位課程取錄，但活潑外向的她發現自己對科學理論的興趣不大，毅然決定中途退學，轉到IVE修讀應用營養學高級文憑，其間她積極參與校內外多個活動，豐富其學習經歷，其優秀的學術和課外表現備受肯定，令她獲頒多個獎學金，包括資助她到英國阿爾斯特大學升讀人類營養學相關學士學位的賀維雅基金會獎學金。

「飛機迷」渴望衝上雲霄 將夢想化為專業

王家駿在新學年會到英國攻讀航空航天工程學。（VTC提供圖片）

另一名頒獎學金的「飛機迷」王家駿在新學年則會到英國攻讀航空航天工程學，他希望將來能成為一名飛機工程師，為香港航空界發展出力。王家駿從小鍾情飛機，雖然DSE成績未如理想，但他透過修讀青年學院職專文憑（飛機維修）課程，及後升讀IVE飛機維修工程高級文憑，一步步向理想邁進。

鼓勵學生從個人志趣及專長出發邁向理想

兩位畢業生以自身經歷勉勵同學，選擇科目最重要是從興趣出發，才可以發掘自己的潛能，並鼓勵應屆考生不用給自己太大壓力，成績既已成定局，不妨在多元升學路徑上思考新路向，從個人志趣及專長出發，邁向理想。