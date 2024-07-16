VTC畢業生調查高級文憑畢業生平均月薪達1.74萬　連續三年上升

【DSE / 文憑試】中學文憑試（DSE）明日放榜，職業訓練局（VTC）的2023學年高級文憑畢業生調查顯示，就業及繼續升學的畢業生約各佔一半。其中繼續升學的畢業生中，超過九成升讀獲政府資助的學士學位課程，而選擇就業的高級文憑畢業生就業率超過九成，畢業生平均月薪更連續三年上升，達港幣1.74萬元，其中工程學科、幼兒、長者及社會服務學科，以及資訊科技學科畢業生平均入職薪酬最高。



VTC高級助理執行幹事郭展幹表示，VTC課程為同學裝備專業知識及技能，助他們尋找適合自己的發展方向。（VTC提供圖片）

VTC高級助理執行幹事郭展幹表示，調查數字反映VTC高級文憑畢業生廣受僱主歡迎，工作能力備受肯定。他又指，近年因為人才流失、流動，就業市場出現各種空缺，不同界別對具備實際技能、資訊科技知識及創新思維的人才需求更是殷切。

郭又說，VTC為同學提供靈活的職專教育升學路徑，協助他們尋找適合的發展方向，並裝備所需的專業知識及技能，同時為業界培訓所需人才，並勉勵年輕人只要認清興趣、鎖定目標，定能發揮所長。

劉學禮在修讀VTC雲端系統及數據中心管理高級文憑期間，已成功考取14張專業認證，畢業後隨即獲IT顧問公司聘請為雲端工程師。（VTC提供圖片）

IT男生投身新興行業 成「搶手」雲端專才

VTC雲端系統及數據中心管理高級文憑畢業生劉學禮數年前看準雲端技術的發展前景，選擇修讀相關課程。他表示，VTC的課程有助他掌握緊貼行業發展的最新技術，期間亦有機會到一家IT方案公司實習，並成功考取14張行內具國際認受性的專業認證，畢業後他隨即獲IT顧問公司聘請，入職薪酬更達港幣2萬多，足以媲美大學畢業生。劉學禮回想，DSE放榜後曾修讀醫療保健業相關的課程，但後來發覺並非其興趣所在，反而因為期間接觸IT相關的兼職工作，令他對IT行業和雲端技術的前景有更深的認識。

蘇詩韻獲IVE安排實習工作，並參與不同活動，累積了實戰工作經驗，亦擴闊了業界的人脈網絡。（VTC提供圖片）

工程女生鎖定志向 拾級而上步向專業

另一名就讀土木工程高級文憑畢業生蘇詩韻在從事裝修工程的家人薰陶下，自小對工程行業充滿熱誠，她在DSE英文科失手後決定忠於興趣，報讀IVE基礎課程文憑，其後升讀IVE土木工程高級文憑。在學期間她獲安排到國際工程公司實習，畢業後獲公司留任全職工作。她現時參與了香港工程師學會為期三年的「工程畢業生培訓計劃」，完成計劃後只要累積足夠的工作經驗，便可考試成為註冊工程師，月薪將由現時的港幣2萬多大幅增加至最少4萬元。

王志銳以多個科目A級的佳績修畢IVE電機工程高級文憑課程，並順利銜接香港大學電子及電機工程學學士學位三年級課程。（VTC提供圖片）

循職專教育路徑 銜接心儀資助大學高年級學士學位課程

IVE電機工程高級文憑畢業生王志銳在DSE後決定修讀IVE電機工程高級文憑課程，其後順利銜接香港大學電子及電機工程學學士學位三年級課程。他現時任職政府見習工程師，並快將晉升為合約助理工程師，屆時月薪會調整至約三萬元。