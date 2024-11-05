DSE｜中史卷考生混淆史事　誤稱租借九龍半島　金剛經寫錯金鋼經

考評局今日出版新一期的中學文憑試《試題專輯》，今屆考生在中國歷史卷一和卷二的成績較去年為佳，不過，報告提及，部份考生字體潦草，甚至無法辨認，難以評核；錯別字亦較多，例如「金剛經」寫錯「金鋼經」、「秋瑾」寫錯「秋謹」等。另外，有題目要求考生闡述《天津條約》及《北京條約》對中國主權造成的損害，部分考生將「割讓九龍半島」，變成「租借九龍半島，為期99年」。



考評局今日出版新一期的中學文憑試《試題專輯》，今屆考生在中國歷史卷一和卷二的成績較去年為佳。（資料圖片）

中史卷的《試題專輯》提到，時見考生混淆史事與人物、時序謬誤錯配、朝代概念模糊等。例如有題目要求考生闡述《天津條約》及《北京條約》對中國主權造成的損害，報告提到，不少考生論述欠缺史實根據，表現遠離水準。

討論割地賠款時，部分考生將「割讓九龍半島」，變成「租借九龍半島，為期99年」;又或寫成「割讓九半島北部」或「九龍半島界限街以北」，混淆「南」、「北」，一字之差，謬以千里。

考生誤當《論語》由孔子整理 「列女傳」寫錯「烈女傳」

有題目要求考生析論清末民初香港華人精英何啟的貢獻，考生誤寫何啟在香港大學醫學院任教，成立東華醫院、創立聖士提反女書院。有考生亦將由孔子弟子編纂的《論語》，誤當成孔子整理的典籍。

報告又提及，部份考生字體潦草，甚至無法辨認，難以評核；錯別字亦較多，尤其人名、地名等寫錯字，容易出現張冠李戴的錯誤，影響評分。例如「金剛經」寫錯「金鋼經」、「秋瑾」寫錯「秋謹」、「列女傳」寫錯「烈女傳」、「張學良」寫錯「張國良」。