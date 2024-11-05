DSE｜弱考生多港式英語如I very agree with you　中文卷多錯別字

撰文：洪戩昊
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考評局今（5日）出版2024年DSE《試題專輯》，輯錄各科試題、評卷參考及考生表現分析等。專輯指，今年中文卷二作文卷乙部「命題寫作」的三道題目都貼近考生的生活經歷和認知，考生普遍能扣題寫作，「情況令人滿意」，不過，錯別字問題仍需改善。至於英文卷四說話卷，部份能力弱的考生，則出現不少如「I very agree with you」（我很同意你的說法）、「different country people」(不同國家的人）等港式英語。

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考評局指，中文作文卷乙部「命題寫作」的三道題目貼近考生的生活經歷和認知，考生普遍能扣題寫作，「情況令人滿意」。（資料圖片）

考生錯別字問題仍需改善　見繁簡同體、部首錯誤

今屆中文卷二作文卷乙部「命題寫作」的三道題目分別是「我最想尋回的一件玩具」、「無愧的選擇」和談論對誠信的看法。

專輯指，三道題目貼近考生的生活經歷和認知，提供了相當大的發揮空間，考生普遍能扣題寫作，離題卷並不多見，「情況令人滿意」。

不過，考評局亦提醒考生須注意審體意識，有考生把「手錶」或「日記簿」視為玩具，把「正確的選擇」等同「無愧的選擇」等，明顯未有準確掌握題目關鍵詞語的核心概念，反映這些考生在閱讀或聆聽時習慣籠統地接收訊息，久而久之，對仔細區分概念之間差異的意識和能力都逐漸下降。

至於錯別字問題方面，考評局指，考生仍需改善，能在「錯別字」一項得3分者僅屬少數。常見錯誤為誤用音近或同音字、繁簡同體和部首錯誤等，部份考生因書寫過於潦草致筆畫缺漏。

4月11日的一個中學文憑試中文科筆試試場。（資料圖片／黃浩謙攝）

弱考生英文口試只以簡單句子回應　缺乏眼神接觸

至於英文卷方面，《專輯》指，在卷四說話卷表現較差的考生使用了許多港式英語，例如「I with you the same page」（彼此想法一致）、「different country people」（不同國家的人）和「I very agree with you」（我很同意你的說法）等。能力較弱的考生亦較少主動提出意見，與其他人交流時亦缺乏眼神接觸。

而英文口試常見問題亦繼續出現：被其他考生邀請說話時，表現不佳的考生經常以「Yes」、「No」、「I don’t know」和「I agree with you」等簡單句子回應；表現較佳的考生則能在提出自己的論點前整合之前的討論內容。

英文方面，《專輯》指，在卷四說話卷表現較差的考生使用了許多港式英語，例如「I with you the same page」（我和你在同一頁上）、「different country people」（不同國家的人）和「I very agree with you」（我很同意你的說法）等。（資料圖片）
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