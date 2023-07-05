DSE 2023｜學友社內地升學專家陳衍宗　分享內地升學考慮因素

DSE文憑試將於7月19日放榜，為協助文憑試考生和家長預備放榜，《香港01》於7月3日至23日舉辦「線上教育及職業博覽」，涵蓋升學、就業兩大範疇。博覽將舉辦十多場線上講座和研討會，邀請不同院校代表介紹各類型課程、以及一眾升學專家分享本地及海外升學、就業，生涯規劃等實用資訊。除此以外，「線上教育及職業博覽」亦會提供各類型課程、升學就業的相關文章，方便一眾文憑試考生在放榜前規劃前程。



「01教育」今次請來學友社大灣區升學資源中心主任陳衍宗分享學生到內地升學的原因及考慮因素、報名方法及資助，為有意到內地升學的學生做好準備。



立即參加線上教育及職業博覽

陳衍宗指學友社於2022年曾以問卷調查形式訪問DSE考生，調查發現「個人學業成績」、「學科選擇」及「將來發展機會」為學生到內地升學的原因，他們預計成績難以在本港入讀心儀課程，並認為內地課程較多元化，例如考古學及針灸推拿學等。

內地升學的考慮因素

學友社大灣區升學資源中心主任陳衍宗分享學生到內地升學的原因及考慮因素、報名方法及資助，為有意到內地升學的學生做好準備。（余俊亮攝）

至於內地升學的考慮因素方面，陳衍宗指到當地升學時需考慮院校實力評估及認受性、學習環境、生活習慣及經濟狀況。學生可留意心儀學科是否屬於「雙一流」大學，以及院校的學歷及專業資格認受性，確保回流香港後能繼續升學或執業。學生同時需適應當地的晚餐時間及溝通語言，以至負擔學費、生活費及住宿費。

報名方法及資助

陳衍宗指學生可通過「文憑試收生計劃」、「港澳臺僑聯招試」或「院校獨立招生」報讀內地大學。參與「文憑試收生計劃」的學生需於DSE核心科至少考獲「3322」；藝術體育類專業的收生要求為「2211」；校長推薦計劃收生門檻為核心科總分10分或以上，每科不低於2分。「港澳臺僑聯招試」分為文理科類，各類別考獲逾400分一般可入讀心儀課程。

他又指學生可申請港府早前推出的「內地大學升學資助計劃」以減輕經濟壓力，每名學生所得的資助金額需視乎資助類型及院校所在地區與香港的距離，2022/23學年的資助水平介乎5,900元至1.9萬元。

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