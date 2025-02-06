DSE 2025｜Physics物理科攻略　必考重點、備試策略、考試技巧

文：香港數理教育學會委員會成員（2024-25）編輯、南亞路德會沐恩中學物理科主任張翡翠

隨著 2025 年 DSE 考試臨近，物理科考生需針對試題特點和重點內容制定高效的備考策略。本文將分為三個部份，為你拆解考試結構、分析重點內容、提供相應備試策略以及實用應試技巧，助你在考場上大放異彩！



甲、考試結構與內容

2025 年 DSE 物理科考試的結構與 2024 年保持一致，分為三部分：

Paper 1A

33 道選擇題，備有公式列表。每題建議用 1 分鐘解答，逾時就先跳至下一題，避免因干擾選項（distractors）影響判斷。考生切忌「磨爛蓆」，與其花太多時間做一題，不如快速檢查答案以確保準確率。

Paper 1B

總分 84 分，包括長、短題目，範疇涵蓋熱力學、氣體動力學、波動、電磁學和核能等。建議考生分配充足時間作答。建議先盡力在短題目取分，因為題目較易解答，而長題目要小心審題並標明單位與計算過程。在設計實驗題時，要弄清楚變量（VARIABLES）及其關係，並留意需要測量的變量。

Paper 2

四個選修題目（天文學、原子世界、能源及其利用、醫學物理）中選擇兩道作答。作答時間為 1 小時。建議考生選擇最熟悉的範疇處理。

總時長：Paper 1A&B 為 2.5 小時，Paper 2 為 1 小時。時間管理至關重要。

乙、必考重點與備試策略

1. 圖表分析與應用：

— 力的標示：熟悉如何在圖表上準確標註力的類型（如重力、摩擦力、支持力等）。

— 圖形解讀：理解力-位移圖和能量-時間圖的物理意義，從中提取關鍵信息。

— 計算斜率與面積：掌握如何從圖表中推導物理量，例如速度-時間圖中的斜率（加速度）和面積（位移）。注意單位的正確轉換。

2. 公式的理解與運用：

3. 避免常見錯誤：

丙、必備考試技巧

1. 熟悉題型：

從歷年試題中歸納重點知識點，特別是考生常犯的概念謬誤（common misconceptions）往往會重複考核。

2. 模擬練習：

定期按時間8：30-11：00， 11：45-12：45 進行模擬測試或歷屆試題，提升解題速度與時間分配能力。

3. 留意題目細節：

仔細閱讀問題，例如問題指明要用Newton's laws or Kinetic theory，要搞清要求與分數比例，避免答非所問。

4. 計算過程完整：

在解題過程中清晰標明單位與數值，注意某些字句，例如initially at rest 代表 u = 0, just touch N = 0 等，減少不必要的失誤。

5. 心態調整：

考試期間保持冷靜，遇到不熟悉的題目也應完成基本作答，避免空題。

6. 合理作息：

考前一晚充足睡眠有助於提高專注力與反應速度。在study leaves 其實要漸漸調節生理時鐘，讓自己在早上考試時間保持精神最佳狀態。

結語

DSE 物理科強調基礎知識與分析能力的結合。通過系統性的備考和有效的應試策略，考生可在考試中充分發揮實力，獲得理想成績。希望本文的攻略可以為備試方向未明的同學指點迷律。預祝你馬到功成！

文章作者：張翡翠老師



張翡翠老師為香港數理教育學會委員會成員（2024-25）編輯、南亞路德會沐恩中學物理科主任。

