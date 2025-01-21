DSE｜5.5萬人報考中學文憑試增10%　576考生挑戰做「終極狀元」

DSE中學文憑試將於4月1日愚人節開考，考試及評核局今日（21日）公布，今年共有超過55,000名考生報考，較去年增加近一成；在四個核心科目以外，有576名學校考生報考了四個選修科目，佔學校考生1.3%，挑戰成為「終極狀元」。



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今年DSE中學文憑試共有超過55,000名考生報考，較去年增加近一成。(考評局網頁截圖）

考評局公布，在55,432名考生中，45,478人、81%為學校考生，其餘10,303名為自修生。約50%學校考生報考了兩個選修科目，約40%學校考生則報考三個選修科目，比例均與去年相若，另576名學校考生報考了四個選修科目。選修科目包括甲類（高中科目）、乙類（應用學習科目 ）及丙類（其他語言科目）科目。

今年報考DSE中學文憑試的人數，以英文科佔最多。(考評局網頁截圖）

取18星成「終極狀元」

若考生在7科取得5**，可成為14星狀元（數學科只計必修或延伸部份最佳一個成績）；若考生在數學必修及延伸部份Ｍ1或M2均獲得5**，則會成為16星「超級狀元」；歷來最難是「終極狀元」，要考四科必修及四科選修，並獲16星（數學科只計必修或延伸部份最佳一個成績）至18星（第八科甲類取得5**或丙類取得A）。

今年DSE中學文憑試約50%學校考生報考了兩個選修科目。(考評局網頁截圖）

報考乙類應用學習科目增加約4%

局方表示，今年DSE的乙類應用學習科目設有58個科目，共有7,891名考生報考，較2024年增加約4%。應用學習課程內容實踐與理論並重，與寬廣的專業和職業領域緊密連繫，配合核心科目、選修科目及其他學習經歷，讓學生體驗全面的學習經歷。

今年DSE中學文憑試有772人報考其他語言科目。(考評局網頁截圖）

586人報考日語、91人考新設韓語

丙類其他語言科目由2025年起推行新安排，考生直接報考法語、西班牙語、德語、日語及韓語在香港舉辦的官方考試。新安排下，今年有772人報考其他語言科目，高於歷年的平均報考人數。當中日語「冧莊」最多考生報考的科目，有586人報考，佔76%；新設的韓語則有91人報考。

考評局提醒已報考丙類科目的考生，須於2月28日或之前向考評局提交或更新相關的成績證明文件。考生於指定或更高的語文能力水平考試所取得的成績，會獲納入為DSE丙類科目的成績。

體育與音樂科的實習考試則率先於2月中及3月初展開，考評局表示，本周將向報考這兩個科目的考生發出實習考試的准考證，學校考生將經學校派發，自修生的准考證則經郵遞寄出，有關的考生記得留意。