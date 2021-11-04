DSE │歷史科僅45%選答中國史　考評局：考生對中國社會主義欠認識

考評局今日（4日）發表2021年中學文憑試（DSE）歷史科《試題專輯》，2020年DSE歷史科其中一題涉及中日關係的考題惹起爭議被取消，令不少考生對涉及中外題目為之卻步。

到2021年，歷史科鮮見涉政治試題，而卷一資料題要求考生四選三，考生多選答「一戰」、「冷戰」及「香港史」，只有45%考生選答「中國經濟史」，與其餘3題有75%至95%選答率差距甚遠，即使有答，考評局報告亦指考生作答表現未如理想，大部分考生對中國社會主義現代化特色的認識不足。



今屆歷史科鮮見政治考題，卷一資料題要求考生四選三，只有不足五成考生選答「中國經濟史」。（資料圖片）

題目涉社會主義現代化特色及80年代深圳經濟發展特徵

歷史科卷一試卷總分為60分，設四條歷史資料，考生可選答任何三題，當中「第一次世界大戰」、「冷戰」和「20世紀上半葉的香港」較多考生選答，分別有95%、85%及75%，最少考生選答的是「20世紀下半葉的中國」題目，只有45%。

「20世紀下半葉的中國」涉及三條分題，主要問及(a)1950年代和1990年代中國社會主義現代化的主要特色、(b)1980年代深圳經濟發展特徵，及(c)探討1978年後中國經濟現代化的有效因素。

報告批評考生只陳述資料 部分僅敍述史實欠歸納

報告指考生作答分題(a)表現未如理想，大部分考生對中國社會主義現代化特色的認識不足，(b)表現平平，只陳述資料，(c)表現未如理想，稍遜的考生僅敍述史實，未能扣緊題旨及歸納因素。

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卷二論述題七條題目當中，涉及「香港1971至1997年在亞太地區角色」表現「未如理想」，大部分考生未能恰當及有效運用史實，亦未能集中討論該時期香港在地區上所擔當角色，；其餘有四題表現「令人滿意」，分別涉及「辛亥革命」、「日本史軍國主義」、「兩次世界大戰」及「20世紀史」；表現「尚可」分別為「北約及歐洲共同體」和「國際組織成效」。

考評局：備試充足但表現未必與所付努力成正比

考評局總結，考生備試充足，但表現未必與所付出的努力成正比，直加強識別題目關鍵詞、使用史料支持論點等能力，亦應避免默寫「範文」應試。